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Avrupa'daki selde ölümle burun buruna gelen Türkleri komşuları kurtardı

Avrupa'daki şiddetli yağmur birçok ülkede sel felaketine dönüştü. Avrupa'dan gelen ölüm haberleri dünyayı yasa boğdu. Almanya'da olduğu gibi Avusturya'da da selden etkilenenlerin arasında Türkler de yer aldı. Sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini de Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı.

Giriş Tarihi: 18.07.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 17:01
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Avrupa'daki selde ölümle burun buruna gelen Türkleri komşuları kurtardı

Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağış, Avusturya'da da sele yol açtı. Ülkenin Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini de Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı

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Avrupa'daki selde ölümle burun buruna gelen Türkleri komşuları kurtardı

Salih Karaaslan, Hallein'ın merkezinde restoran işlettiklerini, yoğun yağış nedeniyle restoranın bahçesinde suların birikmeye başladığını fark ettiğini ve durumu o sırada dinlenmekte olan eşine aktardığını söyledi.

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Avrupa'daki selde ölümle burun buruna gelen Türkleri komşuları kurtardı

Yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede suyun 1,5 metreye kadar yükseldiğini belirten Karaaslan, sele kapılmış bir aracın evlerinin önünde geçtiğini görünce hemen kendi arabasını güvenli bir yere park ettiğini kaydetti.

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Avrupa'daki selde ölümle burun buruna gelen Türkleri komşuları kurtardı

Karaaslan, sele kapılan üç aracın bulundukları yerdeki nehrin üzerindeki köprüyü tıkadığını bu durumun suyun daha da artmasına yol açtığını ifade etti.

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Avrupa'daki selde ölümle burun buruna gelen Türkleri komşuları kurtardı

SELİN ŞİDDETİ KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR

Daha sonra restorandan eşini alarak bulundukları yerden uzaklaşmak istediklerini ancak bu sırada eşinin selin şiddeti karşısında şoka girdiğini ve bir müddet bulundukları yerden hareket edemediklerini aktaran Karaaslan, "Restoranın köşesinde beklerken, itfaiye, polis birçok yeri aradık ancak bir sonuç alamadık. Artık karar vermem gerekiyordu ya karşıya geçecek ya da boğulacaktık. Başka bir şansımız yoktu. Orada dursaydık büyük ihtimalle su bizi alıp götürecek ve boğulacaktık." diye konuştu.