18 Temmuz 2021, Pazar
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Avrupa'daki selde ölümle burun buruna gelen Türkleri komşuları kurtardı
Avrupa'daki şiddetli yağmur birçok ülkede sel felaketine dönüştü. Avrupa'dan gelen ölüm haberleri dünyayı yasa boğdu. Almanya'da olduğu gibi Avusturya'da da selden etkilenenlerin arasında Türkler de yer aldı. Sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini de Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı.
Giriş Tarihi: 18.07.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 17:01
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