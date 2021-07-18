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ABD'de binlerce kişi arasında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'de oynanan Washington Nationals ile San Diego Padres arasındaki beyzbol maçında silahlı saldırı gerçekleşti. Binlerce kişinin içinde gerçekleşen dehşet verici saldırıda 4 kişi yaralandı. Tribünlerdeki taraftarların panikleyerek kaçışmaya başlaması üzerine kaos yaşandı. ABD gündemi binlerce kişinin içinde meydana gelen silahlı saldırıyı konuşuyor.

Giriş Tarihi: 18.07.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 14:42
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ABD'de binlerce kişi arasında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Washington DC kentinde Washington Nationals ile San Diego Padres arasında oynanan beyzbol maçı en az 4 kişinin vurulduğu silahlı saldırı sonrasında tatil edildi.

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ABD'de binlerce kişi arasında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Washington Nationals ile San Diego Padres arasında Nationals Park'ta oynanan beyzbol maçı silahlı saldırı sebebiyle tatil edildi. Müsabaka anında yapılan anonsun ardından mücadele durduruldu ve seyircilerden maçın oynandığı Nationals Park stadını boşaltmaları istendi.

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ABD'de binlerce kişi arasında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Nationals Park stadının dışında 2 kişinin vurulduğunu duyururken, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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ABD'de binlerce kişi arasında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Yerel polis sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Ateşli silahla yaralananlar tedavileri için bölgedeki hastanelere gönderildi" ifadelerini kullandı.

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ABD'de binlerce kişi arasında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Polis kaynakları tarafından doğrulanmamakla beraber yerel basın 2'si hasteneye kaldırılmış olan 4 kişinin ateşli silahla yaralandığı bilgisini paylaştı.