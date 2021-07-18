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ABD'de binlerce kişi arasında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
ABD'de oynanan Washington Nationals ile San Diego Padres arasındaki beyzbol maçında silahlı saldırı gerçekleşti. Binlerce kişinin içinde gerçekleşen dehşet verici saldırıda 4 kişi yaralandı. Tribünlerdeki taraftarların panikleyerek kaçışmaya başlaması üzerine kaos yaşandı. ABD gündemi binlerce kişinin içinde meydana gelen silahlı saldırıyı konuşuyor.
Giriş Tarihi: 18.07.2021 13:56Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 14:42