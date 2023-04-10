Savaşın ayak sesleri! Abluka altında: Ordu orta çizgiyi geçti

Tayvan'ın lideri Tsai yaptığı ABD ziyareti ile gerilimin fitilini ateşledi. Pasifik'te yeni bir savaşın ayak sesleri duyuldu. ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile başlayan gerilim artarak sürerken Çin 3 gündür savaş provası yapıyor. Tayvan Adası'nı abluka altına alan Çin'e ait hava ve deniz güçleri 'orta çizgiyi' geçti. Bakanlığın açıklamasında, 70 hava aracından 35'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.