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Savaşın ayak sesleri! Abluka altında: Ordu orta çizgiyi geçti

Tayvan'ın lideri Tsai yaptığı ABD ziyareti ile gerilimin fitilini ateşledi. Pasifik'te yeni bir savaşın ayak sesleri duyuldu. ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile başlayan gerilim artarak sürerken Çin 3 gündür savaş provası yapıyor. Tayvan Adası'nı abluka altına alan Çin'e ait hava ve deniz güçleri 'orta çizgiyi' geçti. Bakanlığın açıklamasında, 70 hava aracından 35'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:55
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Savaşın ayak sesleri! Abluka altında: Ordu orta çizgiyi geçti

Rusya Ukrayna Savaşı gündemde yerini korurken bir savaşın daha ayak sesleri geliyor...Pasifik'te son üç günde yaşanan gelişmeler tüm dünyanın gündeminde...

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Savaşın ayak sesleri! Abluka altında: Ordu orta çizgiyi geçti

Sabah'ın haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı, dün sabahtan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 70 askeri hava aracı ve 11 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

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Savaşın ayak sesleri! Abluka altında: Ordu orta çizgiyi geçti

HAVA VE DENİZ HATTINI GEÇTİ

Bakanlığın açıklamasında, 70 hava aracından 35'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

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Savaşın ayak sesleri! Abluka altında: Ordu orta çizgiyi geçti

ÇOK YÖNLÜ ABLUKA

Açıklamada, 8 "SU-30", 6 "J-10", 4 "J-11", 8 "J-16" savaş uçağı ve "TB-001" tipi silahlı dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı, "Y-9 EW" ve "KJ-500" tipi erken uyarı uçakları, "CH-4" tipi silahlı drone ile 4 "J-15" savaş uçağının ise ADIZ'in güney bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.

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Savaşın ayak sesleri! Abluka altında: Ordu orta çizgiyi geçti

Ada çevresindeki uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı askeri tatbikata bağlı olduğu tahmin ediliyor.