14 Ekim 2021, Perşembe
Savaş gemileri Çin'e karşı bölgede! Dört süper güç savaş için birleşti
Hindistan, Japonya, ABD ve Avustralya savaş gemilerini Bengal Körfezi'ne gönderdi. The Global Times gazetesi, Malabar 2021 tatbikatı için bölgede olan savaş gemilerinin Çin'e gözdağı vermek için gönderildiğini savundu. Çin'e güç birliği yapan ABD ve müttefikleri Çin Denizi çevresinde konuşlanma yapıyor.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 10:16
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