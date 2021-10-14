Savaş gemileri Çin’e karşı bölgede! Dört süper güç savaş için birleşti

Çin'in önde gelen gazetelerinden biri olan ve genellikle Komünist Parti'nin sözcüsü olarak görülen The Global Times ise, ABD'ye korkunç bir tehdit savurarak 'ilk onlar ortadan kaldırılacak' demiş ve ABD özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının, Çin anakarasının "istilası" anlamına geldiğini savunmuştu.