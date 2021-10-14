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Savaş gemileri Çin'e karşı bölgede! Dört süper güç savaş için birleşti

Hindistan, Japonya, ABD ve Avustralya savaş gemilerini Bengal Körfezi'ne gönderdi. The Global Times gazetesi, Malabar 2021 tatbikatı için bölgede olan savaş gemilerinin Çin'e gözdağı vermek için gönderildiğini savundu. Çin'e güç birliği yapan ABD ve müttefikleri Çin Denizi çevresinde konuşlanma yapıyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 10:16
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Savaş gemileri Çin’e karşı bölgede! Dört süper güç savaş için birleşti

Çin ve ABD arasındaki çekişme dünyanın tüm bölgelerinde tam gaz devam ediyor. Küresel dominasyon hedefine adım adım ilerleyen Çin'e karşı birleşen dört dev ülke, donanmalarını sahaya sürdü. Pekin'in vereceği tepki merakla beklenmeye başladı. Japonya'dan da açıklama geldi.

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Savaş gemileri Çin’e karşı bölgede! Dört süper güç savaş için birleşti

Çin'in Tayvan'ı işgal etme niyetini iyiden iyiye açık etmesinin ardından tansiyonun iyice arttığı bölgede, Pekin yönetiminin hiç hoşuna gitmeyecek bir hareketlilik yaşanıyor.

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Savaş gemileri Çin’e karşı bölgede! Dört süper güç savaş için birleşti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Anavatanla tarihi yeniden birleşme görevi yerine getirilmeli ve kesinlikle yerine getirilecek" demiş, bu açıklama Washington'ın tepkisini çekmişti.

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Savaş gemileri Çin’e karşı bölgede! Dört süper güç savaş için birleşti

Çin'in önde gelen gazetelerinden biri olan ve genellikle Komünist Parti'nin sözcüsü olarak görülen The Global Times ise, ABD'ye korkunç bir tehdit savurarak 'ilk onlar ortadan kaldırılacak' demiş ve ABD özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının, Çin anakarasının "istilası" anlamına geldiğini savunmuştu.

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Savaş gemileri Çin’e karşı bölgede! Dört süper güç savaş için birleşti

ÇİN'İN ARTAN FAALİYETLERİNE KARŞI ÖNLEM

Hindistan, Japonya, ABD ve Avustralya'dan gelen deniz kuvvetleri, Malabar 2021'in ikinci aşamasına başladı. ABD Donanması tarafından ev sahipliği yapılan ve Bengal Körfezi'nde yürütülen Malabar 2021, iki aşamada gerçekleştiriliyor.