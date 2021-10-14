14 Ekim 2021, Perşembe
Rusya yeni canavarını envantere aldı! S-500 Moskova'nın koruma kalkanı olacak
Dünyanın en gelişmiş silah üreticilerinden olan Rusya'da S-500 heyecanı yaşanıyor. Ülkede bir süredir geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü S-500 Prometey Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi'ni kullanıma aldı. Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edilirken, ikinci batarya da gelecek yıl teslim edilecek.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 11:11
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