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Rusya yeni canavarını envantere aldı! S-500 Moskova'nın koruma kalkanı olacak

Dünyanın en gelişmiş silah üreticilerinden olan Rusya'da S-500 heyecanı yaşanıyor. Ülkede bir süredir geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü S-500 Prometey Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi'ni kullanıma aldı. Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edilirken, ikinci batarya da gelecek yıl teslim edilecek.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 11:11
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Rusya yeni canavarını envantere aldı! S-500 Moskova’nın koruma kalkanı olacak

Bir süredir S-500 Prometey Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HSFS) geliştirme çalışmalarını sürdüren Rusya, ilk bataryayı kullanıma aldı.

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Rusya yeni canavarını envantere aldı! S-500 Moskova’nın koruma kalkanı olacak

TASS tarafından edinilen bilgiye göre; Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edildi. Savunma Sanayi ST'de yer alan habere göre, ikinci S-500 bataryası da gelecek yıl Rus Ordusu'na teslim edilecek.

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Rusya yeni canavarını envantere aldı! S-500 Moskova’nın koruma kalkanı olacak

S-500'ün canlı atış testlerine ilişkin ilk görüntüler, Temmuz 2021'de yayınlanmıştı.

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Rusya yeni canavarını envantere aldı! S-500 Moskova’nın koruma kalkanı olacak

Kapustin Yar şehrinde bulunan eğitim sahasında gerçekleştirilen testte; S-500 sistemi yüksek hızlı balistik hedefe karşı test edilmişti.

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Rusya yeni canavarını envantere aldı! S-500 Moskova’nın koruma kalkanı olacak