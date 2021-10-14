Hindistan'da akılalmaz cinayet! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

Hindistan'da inanılması güç bir olay yaşandı. Kerala bölgesinde yaşayan bir adam, ayrılmak istediği eşini öldürmek maksadıyla kobra kiraladı. Kadın yılanın saldırısıyla hayatını kaybetti. Polis araştırmaları sırasında adamın eşini öldürmek için daha önce de çıngıraklı yılan kiraladığını belirledi. Katil kocanın kobra için yaklaşık 11 bin TL ödediği saptandı. İşte kan donduran cinayete ilişkin detaylar...