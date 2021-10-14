14 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hindistan'da akılalmaz cinayet! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

Hindistan'da akılalmaz cinayet! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

Hindistan'da inanılması güç bir olay yaşandı. Kerala bölgesinde yaşayan bir adam, ayrılmak istediği eşini öldürmek maksadıyla kobra kiraladı. Kadın yılanın saldırısıyla hayatını kaybetti. Polis araştırmaları sırasında adamın eşini öldürmek için daha önce de çıngıraklı yılan kiraladığını belirledi. Katil kocanın kobra için yaklaşık 11 bin TL ödediği saptandı. İşte kan donduran cinayete ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2021 01:52 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 01:54
  • 1
  • 9
Hindistan’da akılalmaz cinayet! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

Hindistan'ın güney Kerala bölgesinde P. Sooraj (27), eşi Uthra'yı (25) uyurken üzerine zehirli kobra yılanı atarak öldürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Hindistan’da akılalmaz cinayet! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

Adamın daha önce de Russel engereği olarak bilinen bir yılana eşini ısırtmayı denediği ancak kadının kurtulmayı başardığı anlaşıldı.

  • 3
  • 9
Hindistan’da akılalmaz cinayet! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

Mahkeme tarafından suçlu bulunan Sooraj'ın nadir görülen bir yöntemi kullanması nedeniyle idam cezasına çarptırılması istendi.

  • 4
  • 9
Hindistan’da akılalmaz cinayet! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

Öldürülen kadının ailesi, damatlarının düşük maaş aldığını ve kızlarını öldürüp mal varlığını üzerine geçirdikten sonra başka bir kadınla evlenmeyi planladığını iddia etti.

  • 5
  • 9
Hindistan’da akılalmaz cinayet! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

KOBRAYI KİRALAMIŞ

Yürütülen soruşturmanın ardından daha önce de, Mart 2020'de Sooraj'ın bir engerek yılanı alıp eşini ısırmasını sağladığı fakat kadının hayatta kaldığı öğrenildi.