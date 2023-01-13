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Haberler Galeri ABD polisi bir siyahiyi elektroşokla derdest ederek öldürdü! Beni de George Floyd gibi öldürmek mi istiyorsun?

ABD polisi bir siyahiyi elektroşokla derdest ederek öldürdü! Beni de George Floyd gibi öldürmek mi istiyorsun?

ABD polisinin 2020'de Minnesota eyaletinde öldürdüğü George Floyd'un ardından siyahi ölümleri her geçen gün arıyor. Siyahiler ülke genelinde tepki protestoları düzenlese de, ABD polisinin aşırı şideti değişmedi. Son olarak "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin liderlerinden Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, ABD polisi tarafından elektroşok uygulanarak derdest edildi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:10
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ABD polisi bir siyahiyi elektroşokla derdest ederek öldürdü! Beni de George Floyd gibi öldürmek mi istiyorsun?

ABD'de "Siyahların Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, Los Angeles polisi tarafından elektroşok uygulanarak derdest edildikten saatler sonra yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD polisi bir siyahiyi elektroşokla derdest ederek öldürdü! Beni de George Floyd gibi öldürmek mi istiyorsun?

Los Angeles Polis Departmanınca paylaşılan 3 Ocak tarihli görüntülerde öğretmen olan 31 yaşındaki Anderson'ın karıştığı trafik kazası sonrası olay yerine gelen polislerce yere yatırıldığı görülüyor.

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ABD polisi bir siyahiyi elektroşokla derdest ederek öldürdü! Beni de George Floyd gibi öldürmek mi istiyorsun?

Kayıtlarda polise direndiği görülen Anderson, şok tabancasıyla durduruluyor. Yardım çığlığı atan Anderson'ın "George Floyd'a yapılanı bana yapıyorlar." dediği duyuluyor.

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ABD polisi bir siyahiyi elektroşokla derdest ederek öldürdü! Beni de George Floyd gibi öldürmek mi istiyorsun?

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Anderson'ın şok tabancasıyla etkisiz hale getirilmesinden yaklaşık 5 dakika sonra ambulansın geldiğini ve yerel hastaneye götürüldüğünü belirten polis, mağdurun kalp krizi geçirdikten yaklaşık 4,5 saat sonra öldüğünü kaydetti.

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ABD polisi bir siyahiyi elektroşokla derdest ederek öldürdü! Beni de George Floyd gibi öldürmek mi istiyorsun?

Washington'da yaşayan ve Los Angeles'ı ziyaret ettiği esnada trafik kazasına karıştığı belirtilen Anderson'ın ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı.