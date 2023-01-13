ABD polisi bir siyahiyi elektroşokla derdest ederek öldürdü! Beni de George Floyd gibi öldürmek mi istiyorsun?

ABD polisinin 2020'de Minnesota eyaletinde öldürdüğü George Floyd'un ardından siyahi ölümleri her geçen gün arıyor. Siyahiler ülke genelinde tepki protestoları düzenlese de, ABD polisinin aşırı şideti değişmedi. Son olarak "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin liderlerinden Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, ABD polisi tarafından elektroşok uygulanarak derdest edildi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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