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Haberler Galeri Ustanın sakar çırakla imtihanı! Damadı çıktı... Bakın neyle suçladı | Sosyal medyayı sallayan VİDEO

Ustanın sakar çırakla imtihanı! Damadı çıktı... Bakın neyle suçladı | Sosyal medyayı sallayan VİDEO

Damadıyla beraber atölye işleten bir tamir ustası, saniye farkıyla iki kez ölümden döndü. Sakar damadın bir türlü düzgün yerleştirmeyi başaramadığı demir çubuk, yaşlı adamın önce kafasına, sonra da ayağına düştü. O anlar sosyal medyada viral olurken, kayınpederden damada ilginç bir suçlama geldi.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:21
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Ustanın sakar çırakla imtihanı! Damadı çıktı... Bakın neyle suçladı | Sosyal medyayı sallayan VİDEO

Sakar damadın azizliğine uğrayan kayınpeder, bir dakikada iki kez ölümden döndü.

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Ustanın sakar çırakla imtihanı! Damadı çıktı... Bakın neyle suçladı | Sosyal medyayı sallayan VİDEO

Görüntüler Brezilya'nın Rio de Jenario kentinde kayda geçti.

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Ustanın sakar çırakla imtihanı! Damadı çıktı... Bakın neyle suçladı | Sosyal medyayı sallayan VİDEO

Bir tamir atölyesinde çalışan damat dükkanı kapatırken kepenklerin altına demir çubuk yerleştirdi.

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Ustanın sakar çırakla imtihanı! Damadı çıktı... Bakın neyle suçladı | Sosyal medyayı sallayan VİDEO
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Ustanın sakar çırakla imtihanı! Damadı çıktı... Bakın neyle suçladı | Sosyal medyayı sallayan VİDEO