Güvenli bölgelerde hayat var! "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde tarih yazıyor"
Bilim Eğim Kültür Araştırmaları Derneği (BEKAM), Suriyeli Göçmenlerin Uyum sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu projesi çerçevesinde Medya Mensupları ile Güvenli Bölge Ziyareti gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütleri DEAŞ/PKK/YPG'den temizlenen bölgelerde yapılan yaşayan milyonlarca sivil için başta eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları olmak üzere bölgede yapılan çalışmalar alt ve üst yapı çalışmaları anlatıldı. Cerablus, El Bab ve Azez'e düzenlenen gezi ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde tüm dünyanın takdirini kazanan başarılı çalışmaları basın mensuplarına gösterildi. El Bab Akil Tepesinde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin kuzeyinde tarih yazıyor" dedi.
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