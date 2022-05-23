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Kuzey Kore’de koronavirüs vakalarında patlama: 3 milyon kişi pozitif! Kim Jong-un’dan maskesiz ve mesafesiz tören

Kuzey Kore'de 3 milyona dayanan koronavirüs vakalarına rağmen, yaşamını yitiren üst düzey bir ordu üyesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katıldığı bir merasim yapıldı. Resmi törende maske kullanılmaması ve sosyal mesafe kurallarının yok sayılması 'pes' dedirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:33
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Kuzey Kore’de koronavirüs vakalarında patlama: 3 milyon kişi pozitif! Kim Jong-un’dan maskesiz ve mesafesiz tören

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yüksek ateş rahatsızlığıyla kendini gösteren şüpheli koronavirüs vakalarına rağmen, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni yapıldı.

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Kuzey Kore’de koronavirüs vakalarında patlama: 3 milyon kişi pozitif! Kim Jong-un’dan maskesiz ve mesafesiz tören

BİNİN ÜZERİNDE ASKER KATILDI

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Perşembe günü hayatını kaybeden Kore Halk Ordusu Mareşali ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Danışmanı Hyon Chol Hae'nin veda törenine binden fazla subay ve asker de dahil geniş kitlelerin katıldığını duyurdu.

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Kuzey Kore’de koronavirüs vakalarında patlama: 3 milyon kişi pozitif! Kim Jong-un’dan maskesiz ve mesafesiz tören

MASKE TAKMADI

Servis edilen fotoğraflarda maske takmadığı gözlenen Jong-un'un, cenaze töreninde "yürekten saygı duyduğu ve çok değer verdiği bir devrim şehidine son vedanın üzüntüsünü yaşadığı" ifade edildi.

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Kuzey Kore’de koronavirüs vakalarında patlama: 3 milyon kişi pozitif! Kim Jong-un’dan maskesiz ve mesafesiz tören

Uzmanlar hayatını kaybeden generalin, Jong-un'a askeri eğitim vermiş olması dolayısıyla salgına rağmen devlet töreni düzenlenmiş olabileceği yorumunda bulundu.

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Kuzey Kore’de koronavirüs vakalarında patlama: 3 milyon kişi pozitif! Kim Jong-un’dan maskesiz ve mesafesiz tören

VAKA SAYISI 3 MİLYONA DAYANDI

Kuzey Kore'de son 24 saatte kayda geçen yaklaşık 167 bin şüpheli Covid-19 vakası, ülke geneli potansiyel enfeksiyonların sayısını 2,81 milyona taşıdı.