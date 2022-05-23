Kuzey Kore’de koronavirüs vakalarında patlama: 3 milyon kişi pozitif! Kim Jong-un’dan maskesiz ve mesafesiz tören

Kuzey Kore'de 3 milyona dayanan koronavirüs vakalarına rağmen, yaşamını yitiren üst düzey bir ordu üyesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katıldığı bir merasim yapıldı. Resmi törende maske kullanılmaması ve sosyal mesafe kurallarının yok sayılması 'pes' dedirtti.