Rusya’yı dünyaya kapatıyor! Putin’den flaş internet kararı

Bu sitelerden server'larını (sunucularını) Rusya'ya taşıması istenirken, DNS olarak da yalnızca Rusya DNS'i kullanılması çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada, 11 Mart tarihine kadar söz konusu sitelerin sunucularını Rusya'ya taşıması, mail uzantılarının RuNet'e bağlı olması ve Rusya DNS'inden servis sağlayarak hizmet vermesi talep edildi. Açıklamada ayrıca, Rus sitelerine yabancı kaynaklardan indirilen şablon ve kodların silinmesi de istendi.