A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu Ukraynalı kadınların çığlığını dünyaya duyurdu

Çatışmaların şiddetlenerek arttığı Kiev'de tüm gazetecilerin olduğu gibi Kavasoğlu'nu da uykusuz geceler, yoğun bir iş temposu ve yemek sıkıntısı bekliyordu. Suriye'de, Azerbaycan'da ve daha birçok kriz bölgesinde görev yapan Emine Kavasoğlu, "Her şeye rağmen ben bir savaş muhabiri değilim" diye konuşuyor.