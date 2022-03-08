08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu Ukraynalı kadınların çığlığını dünyaya duyurdu

A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu Ukraynalı kadınların çığlığını dünyaya duyurdu

Günlerdir Ukrayna'da ateş hattında görev yapan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, savaşın göbeğindeki Ukraynalı kadınların çığlığını da dünyaya duyurdu. Kavasoğlu, "Bu yıl Kadınlar Günü benim için özel bir anlam taşıyor. Vatanlarını ve çocuklarını savaşın korkunç yüzünden korumak isteyen kadınların mücadelesini görünür kılıyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 09:09
  • 1
  • 12
A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu Ukraynalı kadınların çığlığını dünyaya duyurdu

Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşa çevrildi. Birçok ülkeden yüzlerce gazeteci yaşanan sıcak gelişmeleri takip etmek için Ukrayna'da bulunuyor. Türkiye'nin en yetenekli kadın muhabirlerinden biri olan Emine Kavasoğlu da günlerdir bombaların altında canı pahasına haber takibi yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu Ukraynalı kadınların çığlığını dünyaya duyurdu

GERÇEĞE AYNA...
Kiev'de çalışan birkaç kadın gazeteciden biri olan A Haber programlar şefi Kavasoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde savaştan etkilenen Ukraynalı kadınların haberini dünyaya duyurmak için mücadele veriyor. Herkesin kaçmak için çabaladığı yere koşarak gelen Emine Kavasoğlu, Donbas bölgesinde çalıştıktan sonra Ukrayna içinde zorlu bir yolculuktan geçerek Kiev'e ulaşmayı başardı.

  • 3
  • 12
A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu Ukraynalı kadınların çığlığını dünyaya duyurdu

Çatışmaların şiddetlenerek arttığı Kiev'de tüm gazetecilerin olduğu gibi Kavasoğlu'nu da uykusuz geceler, yoğun bir iş temposu ve yemek sıkıntısı bekliyordu. Suriye'de, Azerbaycan'da ve daha birçok kriz bölgesinde görev yapan Emine Kavasoğlu, "Her şeye rağmen ben bir savaş muhabiri değilim" diye konuşuyor.

  • 4
  • 12
A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu Ukraynalı kadınların çığlığını dünyaya duyurdu

Şovdan ziyade yaşananı bire bir aktarmak istediğini ifade eden deneyimli muhabir, "22 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu mesleği yapmayı seviyorum. Birçok kriz bölgesinde çalıştım. Türkiye'den Kiev'e gelen iki kadın muhabirden biriyim. Yabancı gazeteciler arasında da kadın muhabirlerin sayısının az olduğunu görüyorum. Ben bu meslekte kadın-erkek ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Bu meslekte iyi muhabir, kötü muhabir ayrımı var" dedi.

  • 5
  • 12
A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu Ukraynalı kadınların çığlığını dünyaya duyurdu

8 Mart Kadınlar Günü'nde Ukrayna'da toprakları için savaşan kadınların sesini dünyaya duyurmak istediğini söyleyen Emine Kavasoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene Kadınlar Günü benim için özel bir anlam ifade ediyor.