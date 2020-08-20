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Rusya'nın tescil ettiği Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklama | Dünyaya ilan ettiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescil etitklerini duyurmuş kızlarından birisinin de bu aşıyı olduğunu ifade etmişti. Rusya'nın dünyaya ilan ettiği ve 'Sputnik V' isminin verildiği aşıyla ilgili yeni açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Aşısının 3 faz deneme çalışmalarının 40 bin kişi üzerinde test edileceği duyuruldu. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 17:47
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Rusya'nın tescil ettiği Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklama | Dünyaya ilan ettiler

Rusya'nın ürettiği tartışmalı Covid-19 aşısı Sputnik V ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

Reuters'ın duyurduğu ve TASS Haber Ajansı'na dayandırılan habere göre ülkede aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği bildirildi.

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Rusya'nın tescil ettiği Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklama | Dünyaya ilan ettiler

TASS, haberi aşının üreticilerinin açıklamasına dayandırırken, aşının kullanımına izin verilmesi amacıyla Sputnik V'in yaygın testlerine başlanacağı; aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği açıklandı.

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Rusya'nın tescil ettiği Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklama | Dünyaya ilan ettiler

"DÜNYA AŞIYA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR"

Sputnik V aşısı için sadece iki aylık bir çalışma yapılmış, aşı ise çok küçük bir insan grubu üzerinde test edilmişti.

Rus bilim insanları bu deneylerin sonucunu açıklamazken aşıyla ilgili hala birçok karanlık nokta bulunuyor ve dünya aşıya şüpheyle yaklaşıyor.

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Rusya'nın tescil ettiği Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklama | Dünyaya ilan ettiler

Rusya'nın geliştirdiği tartışmalı Covid-19 aşısıyla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre aşı üretimine başlandı.

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Rusya'nın tescil ettiği Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklama | Dünyaya ilan ettiler

Moscow'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.