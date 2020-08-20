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Rusya'nın tescil ettiği Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklama | Dünyaya ilan ettiler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescil etitklerini duyurmuş kızlarından birisinin de bu aşıyı olduğunu ifade etmişti. Rusya'nın dünyaya ilan ettiği ve 'Sputnik V' isminin verildiği aşıyla ilgili yeni açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Aşısının 3 faz deneme çalışmalarının 40 bin kişi üzerinde test edileceği duyuruldu. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 17:47
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