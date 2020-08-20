"DÜNYA AŞIYA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR"

Sputnik V aşısı için sadece iki aylık bir çalışma yapılmış, aşı ise çok küçük bir insan grubu üzerinde test edilmişti.

Rus bilim insanları bu deneylerin sonucunu açıklamazken aşıyla ilgili hala birçok karanlık nokta bulunuyor ve dünya aşıya şüpheyle yaklaşıyor.