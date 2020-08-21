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Koronavirüs Avrupa'da yeniden hortladı! DSÖ'den flaş açıklama

Dünya, koronavirüs pandemisinde ikinci dalga şokuyla karşı karşıya kaldı. Gözler, virüsle mücadelede en fazla kayıp veren ABD'den Avrupa'ya döndü. Vaka sayıları çok düşük olan Avrupa ülkelerinde, virüsün bulaşma hızı yeniden hızlandı. Almanya'da pandemi şoku yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden de flaş açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 21.08.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 10:40
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Koronavirüs Avrupa'da yeniden hortladı! DSÖ'den flaş açıklama

Dünya koronavirüs salgınının pençesinden kurtulabilmiş değil. Tüm ülkelerden her gün yüksek sayıda vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ediyor.

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Koronavirüs Avrupa'da yeniden hortladı! DSÖ'den flaş açıklama

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 23 milyona dayandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 800 bine yaklaştı.

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Koronavirüs Avrupa'da yeniden hortladı! DSÖ'den flaş açıklama

AVRUPA'DAN KÖTÜ HABERLER GELİYOR
Gözler salgının en ağır şekilde yaşandığı ABD'ye çevrilmişken Avrupa ülkelerinden gelen korkutan koronavirüs haberleri bir anda gündeme bomba gibi düştü.

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Koronavirüs Avrupa'da yeniden hortladı! DSÖ'den flaş açıklama

Avrupa, salgının ilk başladığı aylarda oldukça sıkıntılı günler geçirmiş, koronavirüs ölümleri durdurulamamış, yaşanan kabusun büyüklüğü herkesi dehşete düşürmüştü.

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Koronavirüs Avrupa'da yeniden hortladı! DSÖ'den flaş açıklama
Uygulanan sıkı karantina tedbirleri ve alınan önlemler sayesinde salgını kontrol altına alan Avrupa ülkeleri geçen aydan beri vaka sayılarının düşmesiyle birlikte önlemleri kaldırmaya başladı. Bu durumda başlayan turizm sezonunun ve ülkeler arası seyahatlerin de payı büyük.