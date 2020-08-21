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Koronavirüs Avrupa'da yeniden hortladı! DSÖ'den flaş açıklama
Dünya, koronavirüs pandemisinde ikinci dalga şokuyla karşı karşıya kaldı. Gözler, virüsle mücadelede en fazla kayıp veren ABD'den Avrupa'ya döndü. Vaka sayıları çok düşük olan Avrupa ülkelerinde, virüsün bulaşma hızı yeniden hızlandı. Almanya'da pandemi şoku yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden de flaş açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 21.08.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 10:40
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