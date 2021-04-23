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Rusya'nın ormanda sakladığı ordusu dünyayı şoke etti! İşte herkesin konuştuğu o görüntü

Dünya basını Rusya-Ukrayna sınırındaki savaş hareketliliğini yakından takip ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile ordu harekete geçerken, orman içinde görüntülenen savaş makineleri korku saldı. Savunma Bakanlığı'nın resmi televizyonu Zvezda'nın Karadeniz'e doğru ateşlenen füze yağmurunu yayımlaması yürekleri ağızlara getirdi.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:07
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Rusya'nın ormanda sakladığı ordusu dünyayı şoke etti! İşte herkesin konuştuğu o görüntü

Rusya-Ukrayna sınırındaki çatışmalar büyürke bölgeye gönderilen asker sayısı da her geçen gün artıyor. NATO müttefiklerinin Karadeniz'e gemi göndermesi üzerin Putin orduya "hazır olun" talimatı vermişti. Çıkarma yapmaya başlayan Rusya'nın ormanda saklanan savaş makineleri herkesi korkuttu.

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Rusya'nın ormanda sakladığı ordusu dünyayı şoke etti! İşte herkesin konuştuğu o görüntü

Dünya haftalarca savaş çıkıp çıkmayacağını merak etti, savaş gemilerinin manevralarına gökyüzünde 200'ü aşkın jet katıldı. Ancak ormanda ortaya çıkan ordu soğuk duş etkisi yarattı.

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Rusya'nın ormanda sakladığı ordusu dünyayı şoke etti! İşte herkesin konuştuğu o görüntü

Rusya lideri Vladimir Putin'in Kırım ve Ukrayna sınırına bir ordu yığmasıyla neredeyse Karadeniz üzerinde şimşek yüklü bulutlar çarpışıyordu. Putin, Perşembe günü şimdiye kadarki en büyük gözdağını verdi.

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Rusya'nın ormanda sakladığı ordusu dünyayı şoke etti! İşte herkesin konuştuğu o görüntü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Perşembe günü Kırım'a indi, helikopterle ordu birliklerinin konuşlandığı Opuk Üssü'ne uçtu. Şoygu'nun Opuk'a ulaşmasıyla Rus ordusu harekete geçti.

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Rusya'nın ormanda sakladığı ordusu dünyayı şoke etti! İşte herkesin konuştuğu o görüntü

Gövde gösterisinde 10 bini aşkın askerin yanı sıra 40'ı aşkın savaş gemisi ve 200'den fazla jet vardı. Savunma Bakanlığı'nın resmi televizyonu Zvezda, Karadeniz'e doğru ateşlenen füze yağmurunu ekrana getirdi.