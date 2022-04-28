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Haberler Galeri Rusya'nın Karadeniz'deki yunuslardan oluşan ordusunun uydu görüntüleri yayınlandı! Dünya bu kareleri konuşuyor

Rusya'nın Karadeniz'deki yunuslardan oluşan ordusunun uydu görüntüleri yayınlandı! Dünya bu kareleri konuşuyor

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünya basınından peş peşe ilginç iddialar gelmeye devam ediyor. Putin'in emriyle Rus ordusunun Karadeniz'deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdiği belirtildi. Sivastopol limanındaki donanmanın yanından ayrılmayan yunusların uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:25
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Rusya’nın Karadeniz’deki yunuslardan oluşan ordusunun uydu görüntüleri yayınlandı! Dünya bu kareleri konuşuyor

Uydu görüntülerinin yeni bir analizine göre Rusya, filosunu bir su altı saldırısından korumak için Karadeniz'deki deniz üssüne eğitimli askeri yunuslar yerleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya’nın Karadeniz’deki yunuslardan oluşan ordusunun uydu görüntüleri yayınlandı! Dünya bu kareleri konuşuyor

ABD Deniz Enstitüsü (USNI), Sivastopol limanındaki deniz üssünün uydu görüntülerini inceledi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcında, yani Şubat ayında iki yunus ordusunu üsse taşındığı sonucuna vardı.

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Rusya’nın Karadeniz’deki yunuslardan oluşan ordusunun uydu görüntüleri yayınlandı! Dünya bu kareleri konuşuyor

RUSYA DENİZ MEMELİLERİNİ ASKERİ AMAÇLARLA EĞİTİYOR

Rusya'nın, su altındaki çeşitli nesneleri bulmak ve etkisiz hale getirmek veya düşman dalgıçları caydırmak için suda yaşayan memelileri kullanarak askeri amaçlarla eğitme geçmişi bulunuyor.

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Rusya’nın Karadeniz’deki yunuslardan oluşan ordusunun uydu görüntüleri yayınlandı! Dünya bu kareleri konuşuyor

Sivastopol deniz üssü, Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın güney ucunda yer aldığı için Rus ordusu için çok büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı. USNI'nin analizine göre, orada demirlemiş Rus gemilerinin çoğu füze menzili dışında olsa da potansiyel olarak denizaltı saldırılarına karşı savunmasız halde bulunuyor.

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Rusya’nın Karadeniz’deki yunuslardan oluşan ordusunun uydu görüntüleri yayınlandı! Dünya bu kareleri konuşuyor

UKRAYNA'DA EĞİTMİŞTİ

Bununla birlikte, Ukrayna da 1990'larda Sovyet döneminden kalma bir plan kapsamında, Sivastopol yakınlarındaki bir akvaryumda yunusları eğitmişti.