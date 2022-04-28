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Rusya'nın Karadeniz'deki yunuslardan oluşan ordusunun uydu görüntüleri yayınlandı! Dünya bu kareleri konuşuyor
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünya basınından peş peşe ilginç iddialar gelmeye devam ediyor. Putin'in emriyle Rus ordusunun Karadeniz'deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdiği belirtildi. Sivastopol limanındaki donanmanın yanından ayrılmayan yunusların uydu görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:18Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:25