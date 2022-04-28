Yarış yapan araç okul servisine çarptı
ABD'nin New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan iki sürücü dehşet saçtı. Şehir içinde aşırı hız yapan sürücülerden biri kavşakta karşısına çıkan okul servisine çarptı. 23 çocuğun ölümden döndüğü anlar otobüs kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 28.04.2022
08:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
08:22
Facianın eşiğinden dönülen olay Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı.
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New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan bir sürücü kavşakta önüne çıkan okul servisine son sürat çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otobüs yan yatarken onlarca küçük çocuğun havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı.
Şans eseri can kaybı yaşanmayan kazada travma yaşayan 23 öğrenciden 7'si hastaneye kaldırıldı.
İki çocuğun ciddi yaralanmalara maruz kaldığı öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan abd polisi 49 yaşındaki Mario Perez isimli sürücüyü gözaltına aldı.
Zanlının kasıtsız olarak "ağır bedensel hasara yol açmak" suçlamasıyla yargılanacağı aktarıldı.