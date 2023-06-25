Rusya'nın en uzun günü! 24 saatte neler yaşandı?

Rusya, tarihinin en uzun 24 saatini yaşadı. Rusya'nın dış operasyonlarda kullandığı paralı savaşçı grubu Wagner, Moskova yönetimine isyan bayrağı açtı. Dünyanın gözü kulağı bir anda Rusya'ya çevirildi. Adım adım kritik kentleri ele geçiren Wagner, Moskova'ya doğru ilerlerken, uzlaşı haberi Belarus'tan geldi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus lider Putin ve Wagner Başkanı Prigojin ile telefonda görüştü. Görüşmeler sonrası Prigojin, birliklerine geri çekilme emri verdi. İşte o uzun günün şifreleri.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 14:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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