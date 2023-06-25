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Rusya'nın en uzun günü! 24 saatte neler yaşandı?

Rusya, tarihinin en uzun 24 saatini yaşadı. Rusya'nın dış operasyonlarda kullandığı paralı savaşçı grubu Wagner, Moskova yönetimine isyan bayrağı açtı. Dünyanın gözü kulağı bir anda Rusya'ya çevirildi. Adım adım kritik kentleri ele geçiren Wagner, Moskova'ya doğru ilerlerken, uzlaşı haberi Belarus'tan geldi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus lider Putin ve Wagner Başkanı Prigojin ile telefonda görüştü. Görüşmeler sonrası Prigojin, birliklerine geri çekilme emri verdi. İşte o uzun günün şifreleri.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 14:07
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Rusya’nın en uzun günü! 24 saatte neler yaşandı?

Rusya'da uzun bir Haziran günü ve gecesi yaşandı. Paralı asker grubu lideri Yevgeni Prigojin isyana kalkışarak askeri konvoyunu Moskova yakınlarına kadar gönderdi.

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Rusya’nın en uzun günü! 24 saatte neler yaşandı?

24 saatte neler yaşandı? İşte Rusya'nın en uzun günü.

Wagner'in kurucusu Prigojin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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Rusya’nın en uzun günü! 24 saatte neler yaşandı?

Rusya'nın kampları vurduğunu ve en az 2 bin kişinin öldüğünü duyurdu.

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Rusya’nın en uzun günü! 24 saatte neler yaşandı?

Bu açıklamadan yalnızca 20 dakika sonra Rusya Savunma Bakanlığı Prigoji'nin iddialarını yalanlanarak 'Saldırı yok' dendi.

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Rusya’nın en uzun günü! 24 saatte neler yaşandı?

Prigojin hakkında silahlı isyan suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı olarak Moskova sokaklarında da zırhlı birlikler görülmeye başlandı. Kremlin Sözcüsü Peskov ise Putin'in bilgilendirildiğini duyurdu. 'Önlemler alındı' dedi.