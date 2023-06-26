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İsveç'te terörle mücadele yasası çıkmazı! Başkan Erdoğan'ın sözleri gündem oldu

NATO ittifakına dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç tutuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi gündemine alan İsveç kara kara ne yapacağını düşünüyor. Başkan Erdoğan'ın Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, İsveç'in yeni terör yasası ile ilgili sözleri İsveç basınında yankılandı.

Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 08:11
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İsveç’te terörle mücadele yasası çıkmazı! Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu

İsveç'te tek gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme... Başkan Erdoğan'ın o sözleri İsveç basınında yankılandı.

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İsveç’te terörle mücadele yasası çıkmazı! Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu

Başkan Erdoğan ve Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşme İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı. Görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

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İsveç’te terörle mücadele yasası çıkmazı! Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu

"TÜRKİYE'YE DEĞİL NATO'NUN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİR"

Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.

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İsveç’te terörle mücadele yasası çıkmazı! Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu

Bu sözler İsveç basınında yankılandı. Sydvendskan'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın yeni yasayı 'anlamsız' bulduğu ifade edildi.

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İsveç’te terörle mücadele yasası çıkmazı! Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu

Ülkede PKK destekçilerinin kol gezdiği açıkça itiraf edilen haberde "PKK'yı destekleyenlerin 'Özgürce hareket etmesine" izin verildiği için Erdoğan yasayı 'anlamsız' buluyor" denildi.