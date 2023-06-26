İsveç'te terörle mücadele yasası çıkmazı! Başkan Erdoğan'ın sözleri gündem oldu

NATO ittifakına dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç tutuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi gündemine alan İsveç kara kara ne yapacağını düşünüyor. Başkan Erdoğan'ın Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, İsveç'in yeni terör yasası ile ilgili sözleri İsveç basınında yankılandı.

Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 08:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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