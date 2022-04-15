15 Nisan 2022, Cuma
Askerler Donbas'ta konuşlanıyor! Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler
Rusya-Ukrayna savaşında cephelerden görüntüler gelmeye devam ediyor. Dünya basınının anbean takip ettiği savaşta sıcak gelişmeler yaşandı. Ukrayna ordusu askerlerini Donbas'a sevk etti. Ukrayna askerleri, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde konuşlanıyor.
Giriş Tarihi: 15.04.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 08:53
- 1
- 64
- 2
- 64
- 3
- 64
- 4
- 64
- 5
- 64