Askerler Donbas'ta konuşlanıyor! Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler

Rusya-Ukrayna savaşında cephelerden görüntüler gelmeye devam ediyor. Dünya basınının anbean takip ettiği savaşta sıcak gelişmeler yaşandı. Ukrayna ordusu askerlerini Donbas'a sevk etti. Ukrayna askerleri, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde konuşlanıyor.