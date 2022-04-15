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Askerler Donbas'ta konuşlanıyor! Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler

Rusya-Ukrayna savaşında cephelerden görüntüler gelmeye devam ediyor. Dünya basınının anbean takip ettiği savaşta sıcak gelişmeler yaşandı. Ukrayna ordusu askerlerini Donbas'a sevk etti. Ukrayna askerleri, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde konuşlanıyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 08:53
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Askerler Donbas’ta konuşlanıyor! Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler

Cephedeki Ukrayna askerlerinden detaylar Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine doğru kayıyor. Ukrayna askerleri de Donbas'taki cephelerde beklemeye devam ediyor.

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Askerler Donbas’ta konuşlanıyor! Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler

Rusya-Ukrayna savaşında cephelerden görüntüler gelmeye devam ediyor. Dünya basınının anbean takip ettiği savaşta sıcak gelişmeler yaşandı.

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Askerler Donbas’ta konuşlanıyor! Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler

Ukrayna ordusu askerlerini Donbas'a sevk etti. Ukrayna askerleri, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde konuşlanıyor.

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Askerler Donbas’ta konuşlanıyor! Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler

NAMLULAR DONBAS'A ÇEVRİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, ikinci ayında ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine doğru kayıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdıktan sonra 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde Donbas'a yönelik "özel askeri operasyon" adıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nı başlattı.

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Askerler Donbas’ta konuşlanıyor! Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler

Putin'in kararıyla aynı dakikalarda Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere Harkiv, Mariupol, Mıkolayiv, Odessa gibi şehirlerde art arda patlamalar oldu.