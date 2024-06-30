Rusya'dan Ukrayna'nın güneyine saldırı: Çok sayıda yaralı var

Rusya, Ukrayna'da yoğun saldırılarına devam ediyor. Son olarak Rus güçlerinin bugün Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ise saldırıyı, "Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi" ifadeleriyle duyurdu. Öte yandan Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, saldırının 2 füze ile gerçekleştirildiğini bildirirken, altyapının, bir dükkanın ve konutların hasar gördüğünü aktardı. İşte kare kare o anlar...