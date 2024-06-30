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Rusya'dan Ukrayna'nın güneyine saldırı: Çok sayıda yaralı var

Rusya, Ukrayna'da yoğun saldırılarına devam ediyor. Son olarak Rus güçlerinin bugün Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ise saldırıyı, "Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi" ifadeleriyle duyurdu. Öte yandan Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, saldırının 2 füze ile gerçekleştirildiğini bildirirken, altyapının, bir dükkanın ve konutların hasar gördüğünü aktardı. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 30.06.2024 00:11
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Rusya’dan Ukrayna’nın güneyini saldırı: Çok sayıda yaralı var

Rusya, Ukrayna'da yoğun saldırılarına devam ediyor. Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesindeki Vilniansk şehrine bugün düzenlediği füzeli saldırıda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 8'i çocuk 23 kişi de yaralandı.

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Rusya’dan Ukrayna’nın güneyini saldırı: Çok sayıda yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının ardından yaptığı açıklamada müttefiklerine seslenerek, Ukrayna'ya daha uzun menzilli silah ve gelişmiş hava savunma sistemleri sağlama çağrısını yineledi.

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Rusya’dan Ukrayna’nın güneyini saldırı: Çok sayıda yaralı var

Zelenskiy, "Şehirlerimiz ve toplumlarımız bu tür Rus saldırılarından her gün zarar görüyor. Ancak bunun üstesinden gelmenin yolları var. Teröristleri bulundukları yerde yok etmek. Rus füze rampalarını imha etmek, gerçek uzun menzilli yeteneklerle vurmak ve Ukrayna'daki modern hava savunma sistemlerinin sayısını arttırmak" dedi.

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Rusya’dan Ukrayna’nın güneyini saldırı: Çok sayıda yaralı var

SALDIRIDA 2 FÜZE KULLANILDI
Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ise saldırıyı, "Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi" ifadeleriyle duyurdu.

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Rusya’dan Ukrayna’nın güneyini saldırı: Çok sayıda yaralı var

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov da, "Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi.