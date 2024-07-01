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Gazze'de insanlık ölüyor! Hastalar ve bebekler ölümün kıyısında... Son 48 saat!

Yaklaşık 9 aydır Gazze'de büyük bir katliam yapan İsrail, son 24 saatte de masumları katletmeye devam etti. Bölgeye ölüm yağdırmasının yanı sıra açlık ve yoksulluğa da mahkum eden katil sürüsü, yakıt girişine izin vermediği için Gazze'de ayakta kalan son hastane, sağlık merkezi ve oksijen istasyonları 48 saat içerisinde hizmet dışı kalacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 08:06
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Gazze’de insanlık ölüyor! Hastalar ve bebekler ölümün kıyısında... Son 48 saat!

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları, sivillerin bulunduğu çok sayıda noktaya bomba yağdırdı. Son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdi.

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Gazze’de insanlık ölüyor! Hastalar ve bebekler ölümün kıyısında... Son 48 saat!

Saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 37 bin 877'ye, yaralananların sayısı da 86 bin 969'a yükseldi.

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Gazze’de insanlık ölüyor! Hastalar ve bebekler ölümün kıyısında... Son 48 saat!

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın tükenmek üzere olduğunu kaydetti.

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Gazze’de insanlık ölüyor! Hastalar ve bebekler ölümün kıyısında... Son 48 saat!

Gazze'nin genelinde geride kalan hastane, sağlık merkezi ve oksijen istasyonlarının gerekli yakıtın tükenmesi sonucu 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyarıda bulunuldu. Bakanlığın mevcut yakıtın idareli kullanılması için aldığı sıkı önlemlere rağmen, yakıtın tükenmek üzere olduğu aktarıldı.

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Gazze’de insanlık ölüyor! Hastalar ve bebekler ölümün kıyısında... Son 48 saat!

ACİL YARDIM ÇAĞRISI
İlgili tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, Gazze'deki hastaneler için gerekli yakıtın yanı sıra jeneratör ve yedek parçalarının sağlanması için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulundu.