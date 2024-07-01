Gazze'de insanlık ölüyor! Hastalar ve bebekler ölümün kıyısında... Son 48 saat!

Yaklaşık 9 aydır Gazze'de büyük bir katliam yapan İsrail, son 24 saatte de masumları katletmeye devam etti. Bölgeye ölüm yağdırmasının yanı sıra açlık ve yoksulluğa da mahkum eden katil sürüsü, yakıt girişine izin vermediği için Gazze'de ayakta kalan son hastane, sağlık merkezi ve oksijen istasyonları 48 saat içerisinde hizmet dışı kalacak. İşte detaylar...