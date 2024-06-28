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ABD başkan adayları Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı! Yarışta kim önde?

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek seçimler öncesi mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geldi. Biden-Trump düellosunda; ekonomi, göçmen sorunu, kürtaj konusu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'e gerçekleştirilen maddi destek ele alındı. The Economist'in verilerinde eyalet bazında Trump'ın Biden'a göre önde olduğu belirtiliyor. İşte dünyanın merakla takip ettiği o düello...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 06:33 Güncelleme: 28.06.2024 08:06
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ABD başkan adayları Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı! Yarışta kim önde?

CNN'nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşen tarihi Joe Biden- Donald Trump düellosu başladı. Son olarak 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020'de karşı karşıya gelen Joe Biden ve Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimi için ilk kez kozlarını paylaştı.

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ABD başkan adayları Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı! Yarışta kim önde?

OLASI SEÇİM SONUÇLARI

Trump: Eğer adil ve özgür bir seçimse evet. Ancak seçimdeki hileler korkunçtu.

Biden: Sürekli itiraz ediyorsun. ABD'deki hiçbir mahkeme senin iddialarının doğru olduğunu söylemedi. Oylarının çalındığının falan hiçbirinin kanıtı yok.

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ABD başkan adayları Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı! Yarışta kim önde?

ADAYLARIN SAĞLIK DURUMU

Biden: Öncelikle ben kariyerimin yarısında siyasetin en genç insanıydım. ABD'de Senatoya seçilen en genç ikinci kişiydim.

Trump: Ben iki teste girdim ikisi de mental sağlığımla ilgili, ki o girmedi bu testlere bir tanesine girsin sadece. Biden, mental teste girse 5 soruyu bile yanıtlayamaz. Ben çok iyi durumdayım, iki golf şampiyonluğum var. Ben onu golf maçına çağırdım, o birkaç metre bile vuramaz topa.

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ABD başkan adayları Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı! Yarışta kim önde?

6 OCAK 2021 KONGRE BASKINI

Trump: 6 Ocak'ta çok iyi bir sınıra sahiptik, kimse ülkemize girmiyordu, enerji konusunda bağımsızdık. 6 Ocak'ta dünya tarafından saygı duyuluyorduk. Bu adamla ABD'nin saygınlığı konusunda gelinen nokta korkunç. Bize saygı duyuyorlardı artık gülüyorlar. Barışçıl ve vatansever bir şekilde toplanın dedim. 6 Ocak ile ilgili tüm sorumluluğu alıyorum dedim.

Biden: Bu insanları Kongre'yi işgal etmesi için cesaretlendirdi. Ben Oval Ofis'te saatlerce oturdum. Onlara af çıkaracağını söyledi, onlar yargılandı ve ceza aldı. Trump yeniden ülkeyi kan götürsün istiyor.

Trump: Bazıları o kadar masum insanlardı ki birçok insanın hayatını mahvettin.

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ABD başkan adayları Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı! Yarışta kim önde?

İSRAİL'E DESTEK TARTIŞMASI

Biden: Netanyahu ve BM benim sunduğum planı onayladı. İsrail'in reddettiği tek şey 2 bin poundluk bombaları kullanması, bunları vermiyoruz artık İsrail'e. Hamas'ı durduracağız, biz Hamas'ı oldukça zayıflattık. İsrail'in İhtiyacı olan bütün silahları verdim. İran İsrail'e saldırdığında İsraili biz kurtardık. İsrail'e en büyük desteği veren biziz.