Balkanlarda tansiyon yükseliyor! Sırbistan'dan akıllara durgunluk veren çıkış: İsterseniz hepimizi öldürün
Sırbistan ve Kosova arasında gerilim tırmanıyor. Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümü ile sonuçlanan olayın ardından açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "
Bunların olabileceğini defalarca söylememize rağmen bizi pek az dinleyen oldu" dedi. Vucic: "İsterseniz hepimizi öldürün ama Kosova'yı tanımayacağız" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 25.09.2023
10:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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'Avrupa'da bir savaş daha kapıda mı?' Sırbistan Kosova gerilimi giderek tırmanıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde meydana gelen son olaylarla ilgili açıklamasında, "İsterseniz hepimizi öldürün ama Kosova'yı tanımayacağız" dedi.
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde polis ile Sırp grup arasında çıkan çatışmaların ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenledi. Vucic, olaylarda 3 Sırp'ın hayatını kaybettiğini ifade ederek, ülkesinin ve halkının 2004-2008 yılları arasındaki dönemden bu yana en zor günlerden birini yaşadığını söyledi.
Kosova'nın kuzeyinde bu sabahtan itibaren neler olduğunu incelemesi gerektiği için daha önce açıklama yapamadığını ifade eden Vucic, "Saat 02.46 sularında bir grup Kosovalı Sırp, Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'ya barikat oluşturmak amacıyla iki kamyon yerleştirdi. Bunun ardından Kosova polisi geldi ve barikatı kaldırmaya çalıştı. Bunun ardından barikatı kuran Sırplarla çatışma çıktı ve bu çatışmada bir Kosova polisi öldü ve bir kişi daha yaralandı" dedi.
"DEFALARCA SÖYLEDİK"
Sırpların artık Kurti'nin politikalarına boyun eğmek istemedikleri için isyan ettiklerini vurgulayan Vucic, "
Bunların olabileceğini defalarca söylememize rağmen bizi pek az dinleyen oldu" dedi.
Kosova polisinin müdahale için NATO'nun Kosova Gücü KFOR'dan onay aldığını ifade eden Vucic, "
Aldığımız bilgilere göre ikisi keskin nişancı ateşiyle olmak üzere 3 Kosovalı Sırp hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralı ve 1 kişinin daha öldürülmüş olabileceğine ilişkin endişe duyuluyor. Evlere de ateş açtılar" dedi.