Balkanlarda tansiyon yükseliyor! Sırbistan'dan akıllara durgunluk veren çıkış: İsterseniz hepimizi öldürün

Sırbistan ve Kosova arasında gerilim tırmanıyor. Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümü ile sonuçlanan olayın ardından açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Bunların olabileceğini defalarca söylememize rağmen bizi pek az dinleyen oldu" dedi. Vucic: "İsterseniz hepimizi öldürün ama Kosova'yı tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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