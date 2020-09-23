Yunan paçavrası alçaklığına tam gaz devam ediyor! Rezil manşeti yeniden yayınladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, geçen cuma günkü manşetinde ağır bir küfür kullanan Yunan 'Dimokratia' gazetesi, küstahlığını dün de sürdürdü. Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Katerina Sakelaropulu ise ilk yurt dışı gezisini yaptığı Kıbrıs Rum Kesimi'nde her konuşmasına 'Türkiye işgalci' diye başladı, 'Garantörlüğü sona ermeli' deyip savaş çığırtkanlığına varan bir üslup kullandı. Sakelaropulu, Türkiye karşıtlığında Başpiskopos Hrisostomos'a bile söyleyecek söz bırakmadı.