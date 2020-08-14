Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Tavuk kanatlarında tespit edildi...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ilk olarak Çin'de görülmüş, Covid-19'un ülkedeki yiyecek pazarlarında görüldüğü, daha sonra insanlara bulaştığı ortaya atılmıştı. Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Çin'de büyük bir panik baş göstermiş durumda. Ülkeye Brezilya'dan gelen tavuk kanatlarında koronavirüs bulunduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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