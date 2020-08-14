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Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Tavuk kanatlarında tespit edildi...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ilk olarak Çin'de görülmüş, Covid-19'un ülkedeki yiyecek pazarlarında görüldüğü, daha sonra insanlara bulaştığı ortaya atılmıştı. Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Çin'de büyük bir panik baş göstermiş durumda. Ülkeye Brezilya'dan gelen tavuk kanatlarında koronavirüs bulunduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 11:43
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Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Tavuk kanatlarında tespit edildi...

Koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü Çin'de, büyük bir panik baş gösterdi.

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Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Tavuk kanatlarında tespit edildi...

Çin'de alarm verilmesine sebep olansa Brezilya'dan gönderilen tavuk kanatlarında koronavirüs tespit edilmiş olması!

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Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Tavuk kanatlarında tespit edildi...

Ülkeyi ayağa kaldıran olay Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri tarafından duyuruldu.

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Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Tavuk kanatlarında tespit edildi...

Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanatlarında yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Tavuk kanatlarında tespit edildi...

Ülkede sıkça tüketilen tavuk kanadı gibi bir gıda ürününde koronavirüs görülmesi halkta bir anda paniğe yol açtı.