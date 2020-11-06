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Kasabalara ulaşım kesildi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Eta Kasırgası'nın etkili olduğu Guatemala'da meydana gelen heyelanda 50 kişi hayatını kaybederken bazı kasabalara ulaşım kesildi.

Giriş Tarihi: 06.11.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 14:39
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Kasabalara ulaşım kesildi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Eta Kasırgası'nın vurduğu Orta Amerika ülkesi Guatemala'da meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor.

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Kasabalara ulaşım kesildi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Guatemala'da kasırgasının neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

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Kasabalara ulaşım kesildi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, can kayıplarının yarısının toprak kayması nedeniyle 20 evin yıkıldığı kasabada olduğunu ifade ederek, "Bölgelere yürüyerek ulaşmaya çalışacağız, çünkü yollar toprak kayması nedeniyle kapandı" dedi.

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Kasabalara ulaşım kesildi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmalarına hız verildi. Devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle, arama kurtarma ekipleri heyelandan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan ve can kayıplarının yarısının yaşandığı San Cristobal Verapaz kasabasına ulaşmakta zorluk çekiyor.

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Kasabalara ulaşım kesildi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

ORTA AMERİKA'DA ÖLÜ SAYISI 70

Eta Kasırgası, Guatemala'nın yanı sıra Nikaragua ve Honduras gibi ülkelerde de etkili oldu. Orta Amerika ülkelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 70 olduğu ifade ediliyor. Salı günü Nikaragua ve Honduras'ta etkili olan Eta Kasırgası şiddetli yağış ve toprak kaymalarına neden oldu. Nikaragua'da 2 kişi toprak kayması nedeniyle hayatını kaybederken, kasırga öncesinde yapılan uyarılarla binlerce kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi.