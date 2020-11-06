ORTA AMERİKA'DA ÖLÜ SAYISI 70

Eta Kasırgası, Guatemala'nın yanı sıra Nikaragua ve Honduras gibi ülkelerde de etkili oldu. Orta Amerika ülkelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 70 olduğu ifade ediliyor. Salı günü Nikaragua ve Honduras'ta etkili olan Eta Kasırgası şiddetli yağış ve toprak kaymalarına neden oldu. Nikaragua'da 2 kişi toprak kayması nedeniyle hayatını kaybederken, kasırga öncesinde yapılan uyarılarla binlerce kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi.