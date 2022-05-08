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Yılan Adası'nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Kiev ve Moskova'dan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Ukrayna savaşın ilk günlerinden beri gündemde olan Yılan Adası'na saldırı düzenledi. Ülke basını bu gelişmeyi 'Yılan Adası'nın intikamı alındı' şeklinde yorumlarken saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.05.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 14:41
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Yılan Adası’nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'deki Yılan Adası üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Su-24 bombardıman uçağı dahil olmak üzere Odessa bölgesinde 4 Ukrayna savaş uçağını vurduklarını söyledi. Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

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Yılan Adası’nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı

GECE BOYU BOMBARDIMAN

Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait bir tugayın komuta merkezi ile Artsız yerleşim birimi yakınındaki Çervonoglinskoye askeri havaalanının iletişim merkezinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Odessa'da Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin 1241 projesinin bir korveti yok edildi." dedi.

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Yılan Adası’nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı

"ÇIKARTMA GEMİSİ VURULDU"

Öte yandan gece vakti ise Ukrayna'da Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait bir gemiyi vurduğunu söylemişti. Yapılan açıklamada 'Serna' sınıfı çıkartma gemisinin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Ukrayna bundan önce de Rusya'ya ait bir helikopteri vurduğunu söyledi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı bombardımanın görüntülerini de paylaşmıştı.

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Yılan Adası’nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı

RUSYA'DAN KAYIP BİLANÇOSU AÇIKLAMASI

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 130 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Bahmut ve Krasnopolye bölgelerinde askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 123 alan, 2 topçu bataryası, 2 mühimmat, füze ve top cephaneliği olduğunu aktardı. Konaşenkov, 420'ye yakın Ukraynalı silahlı gücün öldürüldüğünü, 55 askeri teknik aracın imha edildiğini bildirdi.

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Yılan Adası’nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı

"4 UKRAYNA UÇAĞI YOK EDİLDİ"

Rus hava savunma sistemlerinin, gece boyunca Yılan Adası üzerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-24 model bombardıman uçağı, bir Mi-24 helikopterini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Odessa bölgesinde gün boyunca toplamda 4 Ukrayna uçağı, 3'ünde çıkarma birlikleri bulunan 4 helikopter, 3 insansız hava aracı ve Ukrayna donanmasına ait bir hücumbotun yok edildiğini dile getirdi.