08 Mayıs 2022, Pazar
Yılan Adası'nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Kiev ve Moskova'dan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Ukrayna savaşın ilk günlerinden beri gündemde olan Yılan Adası'na saldırı düzenledi. Ülke basını bu gelişmeyi 'Yılan Adası'nın intikamı alındı' şeklinde yorumlarken saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.05.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 14:41
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