Yılan Adası’nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı

"ÇIKARTMA GEMİSİ VURULDU"

Öte yandan gece vakti ise Ukrayna'da Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait bir gemiyi vurduğunu söylemişti. Yapılan açıklamada 'Serna' sınıfı çıkartma gemisinin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Ukrayna bundan önce de Rusya'ya ait bir helikopteri vurduğunu söyledi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı bombardımanın görüntülerini de paylaşmıştı.