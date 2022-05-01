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ABD'liler hava kuvvetleri güç listesini açıkladı! Türkiye damga vurdu

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2022 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeleri açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının aktörleri ile Türkiye en dikkat çeken ülkeler oldu. Peki Türkiye en güçlü hava kuvvetleri listesinde kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 01.05.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 19:50
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ABD’liler hava kuvvetleri güç listesini açıkladı! Türkiye damga vurdu

Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen en önemli kıstaslardan biri en iyi hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Bu anlamda ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’liler hava kuvvetleri güç listesini açıkladı! Türkiye damga vurdu

100 - Tanzanya

Toplam uçak gücü:37

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ABD’liler hava kuvvetleri güç listesini açıkladı! Türkiye damga vurdu

99- Slovenya

Toplam uçak gücü: 37

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ABD’liler hava kuvvetleri güç listesini açıkladı! Türkiye damga vurdu

98- Panama

Toplam uçak gücü: 39

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ABD’liler hava kuvvetleri güç listesini açıkladı! Türkiye damga vurdu

97 - Paraguay

Toplam uçak gücü:41