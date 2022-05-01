ABD'liler hava kuvvetleri güç listesini açıkladı! Türkiye damga vurdu

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2022 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeleri açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının aktörleri ile Türkiye en dikkat çeken ülkeler oldu. Peki Türkiye en güçlü hava kuvvetleri listesinde kaçıncı sırada?