01 Mayıs 2022, Pazar
ABD'liler hava kuvvetleri güç listesini açıkladı! Türkiye damga vurdu
Uluslararası askeri güç verilerini toplayan ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2022 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeleri açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının aktörleri ile Türkiye en dikkat çeken ülkeler oldu. Peki Türkiye en güçlü hava kuvvetleri listesinde kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 19:50
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