Rus makamları ise kadının ölüm nedenini "nedeni bilinmeyen zatürre" olarak açıkladı ve yapılan kapsamlı testlerde, hastalığın kadının laboratuvardaki mesleki faaliyetleriyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığını bildirdi.

Ancak genç araştırmacının sıradan bir zatürre nedeniyle ölmediği ve akciğer vebasına yakalanmış olabileceği iddiaları kısa sürede yayılmaya başladı.

Tedros, DSÖ'nün bu konunun da netleştirilmesi için Rusya'dan daha fazla bilgi istediğini söyledi. Veba vakası şüphesiyle bir ölüm daha gerçekleşti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rus makamlarından alınan bilgileri aktarırken nedeni belirlenemeyen zatürre görülen ikinci bir çalışanla ilgili medya haberlerinin de bulunduğunu açıkladı.

Krizin büyümesinin nedenlerinden biri de yalnızca hayatını kaybeden araştırmacıyla sınırlı olmayan haberler.

Rus yetkililer, temaslı kişiler üzerinde yapılan testlerde tehlikeli bir enfeksiyon etkenine rastlanmadığını bildirdi.

Veba araştırma merkezinde çalışan 60'tan fazla personel de bir süre tesis içerisinde izole edildi.

Rus medyasına göre, hayatını kaybeden araştırmacıyla temas eden yaklaşık 200 kişi gözlem ve karantina altına alındı. Reuters'ın aktardığı son bilgilere göre bu kişilerin yaklaşık yüzde 60'ı daha sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan olayın boyutunu büyüten en önemli gelişmelerden biri karantina tedbirleri oldu.

Ancak mevcut resmi veriler bu iddiayı doğrulamıyor.

Irkutsk'ta üç hastane, bir çocuk hastanesi ve bir doğum hastanesinde karantina tedbirleri uygulandığı bildirildi. Hayatını kaybeden araştırmacının tedavi gördüğü Shelekhov'daki hastanede de kısıtlamalar getirildi.

Şüpheleri artıran bir başka gelişme ise Irkutsk ve çevresindeki sağlık kuruluşlarında alınan önlemler oldu.

RUSYA: "VEBA VAKASI TESPİT EDİLMEDİ"

Rusya'nın tüketici ve halk sağlığı denetim kurumu Rospotrebnadzor, kadının veba nedeniyle hayatını kaybettiğini reddediyor.

Kurum, ölüm nedenini "nedeni bilinmeyen zatürre" olarak açıklarken, kadının çalıştığı enstitüde herhangi bir laboratuvar kazası meydana geldiğine ilişkin iddiaları da reddetti.

Rus makamları ayrıca temaslı kişilerde yapılan testlerde yüksek tehdit oluşturan patojenlerin tespit edilmediğini açıkladı. DSÖ de Rus yetkililerin kendisine Irkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakası kaydedilmediğini bildirdiğini aktardı.

Rospotrebnadzor, epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu ve bölgede sağlık açısından olağanüstü bir durum bulunmadığını savunuyor.