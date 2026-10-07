Rusya’da veba araştırma merkezindeki ölüm sonrası alarm büyüdü: İkinci şüpheli vaka ve yaklaşık 200 kişilik karantina
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk kentindeki veba araştırma merkezinde çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar görevlisinin hayatını kaybetmesi, ülkede akciğer vebası alarmı yaşanmasına neden oldu. Kadının ölüm nedeni resmi olarak "nedeni bilinmeyen zatürre" şeklinde açıklanırken, yaklaşık 200 kişinin karantinaya alınması, onlarca enstitü çalışanının izole edilmesi ve bazı hastanelerde kısıtlamalara gidilmesi soru işaretlerini artırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gelişmeleri yakından takip ederken, Rusya şu ana kadar bölgede doğrulanmış bir veba vakası bulunmadığını bildiriyor.
Sibirya'nın Irkutsk kentindeki Irkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki Daria Shipilova, şiddetli zatürre belirtileri gösterdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Shipilova, 2 Ekim'de Irkutsk yakınlarındaki Shelekhov kentindeki hastanede hayatını kaybetti.
Ancak genç araştırmacının sıradan bir zatürre nedeniyle ölmediği ve akciğer vebasına yakalanmış olabileceği iddiaları kısa sürede yayılmaya başladı.
Rus makamları ise kadının ölüm nedenini "nedeni bilinmeyen zatürre" olarak açıkladı ve yapılan kapsamlı testlerde, hastalığın kadının laboratuvardaki mesleki faaliyetleriyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığını bildirdi.
İKİNCİ ŞÜPHELİ VAKA İDDİASI GÜNDEMDE
Krizin büyümesinin nedenlerinden biri de yalnızca hayatını kaybeden araştırmacıyla sınırlı olmayan haberler.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rus makamlarından alınan bilgileri aktarırken nedeni belirlenemeyen zatürre görülen ikinci bir çalışanla ilgili medya haberlerinin de bulunduğunu açıkladı.
Tedros, DSÖ'nün bu konunun da netleştirilmesi için Rusya'dan daha fazla bilgi istediğini söyledi. Veba vakası şüphesiyle bir ölüm daha gerçekleşti.
YAKLAŞIK 200 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Öte yandan olayın boyutunu büyüten en önemli gelişmelerden biri karantina tedbirleri oldu.
Rus medyasına göre, hayatını kaybeden araştırmacıyla temas eden yaklaşık 200 kişi gözlem ve karantina altına alındı. Reuters'ın aktardığı son bilgilere göre bu kişilerin yaklaşık yüzde 60'ı daha sonra serbest bırakıldı.
Veba araştırma merkezinde çalışan 60'tan fazla personel de bir süre tesis içerisinde izole edildi.
Rus yetkililer, temaslı kişiler üzerinde yapılan testlerde tehlikeli bir enfeksiyon etkenine rastlanmadığını bildirdi.
HASTANELERDE DE KARANTİNA UYGULANDI
Şüpheleri artıran bir başka gelişme ise Irkutsk ve çevresindeki sağlık kuruluşlarında alınan önlemler oldu.
Irkutsk'ta üç hastane, bir çocuk hastanesi ve bir doğum hastanesinde karantina tedbirleri uygulandığı bildirildi. Hayatını kaybeden araştırmacının tedavi gördüğü Shelekhov'daki hastanede de kısıtlamalar getirildi.
Bu önlemler sosyal medyada "Rusya'da veba salgını başladı" iddialarının hızla yayılmasına yol açtı.
Ancak mevcut resmi veriler bu iddiayı doğrulamıyor.
RUSYA: "VEBA VAKASI TESPİT EDİLMEDİ"
Rusya'nın tüketici ve halk sağlığı denetim kurumu Rospotrebnadzor, kadının veba nedeniyle hayatını kaybettiğini reddediyor.
Kurum, ölüm nedenini "nedeni bilinmeyen zatürre" olarak açıklarken, kadının çalıştığı enstitüde herhangi bir laboratuvar kazası meydana geldiğine ilişkin iddiaları da reddetti.
Rus makamları ayrıca temaslı kişilerde yapılan testlerde yüksek tehdit oluşturan patojenlerin tespit edilmediğini açıkladı. DSÖ de Rus yetkililerin kendisine Irkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakası kaydedilmediğini bildirdiğini aktardı.
Rospotrebnadzor, epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu ve bölgede sağlık açısından olağanüstü bir durum bulunmadığını savunuyor.