Rusya'da salgının izleri siliniyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da günlük yaşam normale dönerek salgının izleri siliniyor. Ülkede günlük vaka sayısı dün 17 bin 425 olarak kayıtlara geçerken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 795 olarak açıklandı.