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Haberler Galeri Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına yazılar yazdılar! Dünyaya 'Taliban' mesajı

Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına yazılar yazdılar! Dünyaya 'Taliban' mesajı

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi hızlandı. ABD Büyükelçiliğinin de boşaltılmasıyla Taliban dünyaya mesajlar vermeye başladı. Taliban, ABD Büyükelçiliği duvarlarına bayraklarını çizerek yazılı mesajlar verdi.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 16:31
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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına yazılar yazdılar! Dünyaya ’Taliban’ mesajı

Taliban yönetimine geçen ve dünyanın gözlerinin çevrildiği Afganistan'dan dikkat çeken yeni haberler gelmeye devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına yazılar yazdılar! Dünyaya ’Taliban’ mesajı

Afganistan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına yazılar yazdılar! Dünyaya ’Taliban’ mesajı

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DUVARINA RESMEDİLDİ

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına yazılar yazdılar! Dünyaya ’Taliban’ mesajı

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı.

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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına yazılar yazdılar! Dünyaya ’Taliban’ mesajı

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.