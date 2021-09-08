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Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına yazılar yazdılar! Dünyaya 'Taliban' mesajı
Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi hızlandı. ABD Büyükelçiliğinin de boşaltılmasıyla Taliban dünyaya mesajlar vermeye başladı. Taliban, ABD Büyükelçiliği duvarlarına bayraklarını çizerek yazılı mesajlar verdi.
Giriş Tarihi: 08.09.2021 16:30Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 16:31