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Haberler Galeri Otomobilin motoruna giren yılanla ölümüne dans! İşte arabanın sahibinin büyük cesareti! Korku dolu anlar...

Otomobilin motoruna giren yılanla ölümüne dans! İşte arabanın sahibinin büyük cesareti! Korku dolu anlar...

Güney Amerika'da kameralara yansıyan görüntüler izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir arabanın motoruna giren yılan çevredekilere büyük panik yaratırken, aracın sahibi otomobilin kaputunu açarak yılanı zor da olsa yakalayarak dışarı çıkardı. Adeta ölümle dans eden kişi, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yılanı otomobilin yanından uzaklaştırdı. İşte nefesleri kesen o anlar...

Giriş Tarihi: 09.09.2021 23:40 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 23:45
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Otomobilin motoruna giren yılanla ölümüne dans! İşte arabanın sahibinin büyük cesareti! Korku dolu anlar...

Güney Amerika'da kameralara yansıyan görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobilin motoruna giren yılanla ölümüne dans! İşte arabanın sahibinin büyük cesareti! Korku dolu anlar...

Bir arabanın motoruna giren yılan çevredekilere büyük panik yarattı.

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Otomobilin motoruna giren yılanla ölümüne dans! İşte arabanın sahibinin büyük cesareti! Korku dolu anlar...

Aracın sahibi otomobilin kaputunu açarak yılanı zor da olsa yakalayarak dışarı çıkardı.

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Otomobilin motoruna giren yılanla ölümüne dans! İşte arabanın sahibinin büyük cesareti! Korku dolu anlar...

İşte o anlar...

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Otomobilin motoruna giren yılanla ölümüne dans! İşte arabanın sahibinin büyük cesareti! Korku dolu anlar...