Otomobilin motoruna giren yılanla ölümüne dans! İşte arabanın sahibinin büyük cesareti! Korku dolu anlar...

Güney Amerika'da kameralara yansıyan görüntüler izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir arabanın motoruna giren yılan çevredekilere büyük panik yaratırken, aracın sahibi otomobilin kaputunu açarak yılanı zor da olsa yakalayarak dışarı çıkardı. Adeta ölümle dans eden kişi, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yılanı otomobilin yanından uzaklaştırdı. İşte nefesleri kesen o anlar...