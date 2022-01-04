04 Ocak 2022, Salı
Yunan medyası hayal dünyasında: "Türkiye'yi durdurabiliriz"
Türkiye korkusundan ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle çeşitli anlaşmalar yapan Yunanistan yine haddini aştı. Yunan medyası Türkiye'nin gücüne dikkat çekerken aynı zamanda hayal dünyasında yaşadıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'yi durdurabileceklerini iddia eden Yunan medyası ilginç önerisiyle gündem oldu.
Giriş Tarihi: 04.01.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 13:05
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