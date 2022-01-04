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Yunan medyası hayal dünyasında: "Türkiye'yi durdurabiliriz"

Türkiye korkusundan ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle çeşitli anlaşmalar yapan Yunanistan yine haddini aştı. Yunan medyası Türkiye'nin gücüne dikkat çekerken aynı zamanda hayal dünyasında yaşadıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'yi durdurabileceklerini iddia eden Yunan medyası ilginç önerisiyle gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 13:05
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Yunan medyası hayal dünyasında: Türkiye’yi durdurabiliriz

Son iki yılda içinde olduğu borç batağına rağmen ordusuna olağanüstü yatırım yapıp, yine de Türk SİHA'larına karşı çözüm üretemeyen Atina için, ülke basını yeni bir iddiada bulundu. Özellikle Doğu Akdeniz'de Ankara karşısında sürekli olarak patinaj yapan Yunanistan'da medya, Türk ordusunun 'kandırılması' gerektiğini yazdı.

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Yunan medyası hayal dünyasında: Türkiye’yi durdurabiliriz

Türkiye'nin Ege'de 'etkinliğinin nasıl bitirileceği' üzerine kafa yorulan haber, bir anlamda Yunanistan'ın çaresizliğini de gözler önüne seriyor. Bölgedeki etkinliğini artırmaya çalışan ülkede basın, uygulanması gereken yeni savaş taktiğini yazdı. Haberde şu ifadeler kullanıldı.

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Yunan medyası hayal dünyasında: Türkiye’yi durdurabiliriz

Hepimiz biliyoruz ki bir savaşta kazanan, savaş alanında kendini düşmana empoze etmeyi başarandır. Bu noktaya ulaşmak için, mümkün olduğunca az hata yapan zafer kazanacak. Yukarıdakilere ek olarak, başarıya ulaşmak için önemli bir unsur da düşmanını kandırmak ve aldatmak.

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Yunan medyası hayal dünyasında: Türkiye’yi durdurabiliriz

Ancak son yıllarda modern savaş alanlarındaki manevralara, aldatmaktan ziyade ateş gücünün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni, yüksek doğrulukta uzun menzilli vuruş gücü sağlayan silah sistemlerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesinin yanı sıra, ülkelerin silahlı kuvvetlerine, kandırılma olasılığını büyük ölçüde düşüren çoklu gözetleme araçlarının eklenmesi.

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Yunan medyası hayal dünyasında: Türkiye’yi durdurabiliriz

Hem silahlı hem de gözetleme İHA'ları, saldırı helikopterleri, yakın hava destek uçakları, erken uyarı uçakları ve uydular, muharebe birimlerinin manevra kabiliyetini çok büyük ölçüde azaltan silah sistemleri olarak karşımıza çıktı.