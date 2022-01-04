Yunan medyası hayal dünyasında: "Türkiye'yi durdurabiliriz"

Hepimiz biliyoruz ki bir savaşta kazanan, savaş alanında kendini düşmana empoze etmeyi başarandır. Bu noktaya ulaşmak için, mümkün olduğunca az hata yapan zafer kazanacak. Yukarıdakilere ek olarak, başarıya ulaşmak için önemli bir unsur da düşmanını kandırmak ve aldatmak.