Çalışmalar tamamlandı! Bilim insanlarından merakla beklenen Omicron açıklaması geldi: Ölüm oranı...

Kasım ayı içerisinde Güney Afrika tarafından dünyaya duyurulan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bilim insanları haftalardır süren çalışmalarını tamamladı. Buna göre bilim insanları yeni ortaya çıkan bu varyantta bulaş hızının çok yüksek olduğunu söylerken, ölüm oranının ise düşük olduğunu duyurdu. İşte müjde niteliğindeki bu haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.01.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 19:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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