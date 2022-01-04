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Çalışmalar tamamlandı! Bilim insanlarından merakla beklenen Omicron açıklaması geldi: Ölüm oranı...

Kasım ayı içerisinde Güney Afrika tarafından dünyaya duyurulan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bilim insanları haftalardır süren çalışmalarını tamamladı. Buna göre bilim insanları yeni ortaya çıkan bu varyantta bulaş hızının çok yüksek olduğunu söylerken, ölüm oranının ise düşük olduğunu duyurdu. İşte müjde niteliğindeki bu haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 19:43
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Çalışmalar tamamlandı! Bilim insanlarından merakla beklenen Omicron açıklaması geldi: Ölüm oranı...

Kovid-19'un bilinen son varyantı Omicron, yüksek bulaşıcılık göstermesi nedeniyle endişelere yol açmıştı.
Yeni türü haftalardır inceleyen bilim insanları tüm dünyaya rahat nefes aldıran bir açıklamaya imza attı. 6 ülkede yürütülen bağımsız çalışmalar yeni varyantın kendinden önceki varyantlara göre çok daha az ölümcül olduğunu ortaya koydu.

İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışmalar tamamlandı! Bilim insanlarından merakla beklenen Omicron açıklaması geldi: Ölüm oranı...

BİLİM İNSANLARINDAN OMICRON MÜJDESİ

Haftalar süren çalışmalar sonuç verdi, bilim insanlarından "omicron" müjdesi geldi.

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Çalışmalar tamamlandı! Bilim insanlarından merakla beklenen Omicron açıklaması geldi: Ölüm oranı...

DAHA AZ ÖLÜM RİSKİ

Koronavirüsün son varyantı omicrona yönelik araştırmalar, virüsün diğer türlere göre çok daha az ölüm riski taşıdığını ortaya koydu.

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Çalışmalar tamamlandı! Bilim insanlarından merakla beklenen Omicron açıklaması geldi: Ölüm oranı...

6 ÜLKEDE BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

6 ülkede bağımsız olarak yürütülen çalışmalara göre, omicron varyantı akciğerde değil, daha çok boğazda yuvalanıyor.

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Çalışmalar tamamlandı! Bilim insanlarından merakla beklenen Omicron açıklaması geldi: Ölüm oranı...

BU BELİRTİYE DİKKAT!

Bu nedenle de hastalık kendisini öksürükten önce boğazda kaşıntı olarak belirtiyle kendisini hissettiriyor. Bu da virüsün akciğerde yıkıma neden olmasına ve solunum yetersizliğine yol açmasına engel oluyor.