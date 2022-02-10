10 Şubat 2022, Perşembe
Rusya ve Belarus tetiğe bastı! Rus ordusundan dünyaya net mesaj
Rusya ordusu, Ukrayna ile olan gerginliğinin ardından tatbikatlarına devam ediyor. Yakın müttefiki Belarus ile harekete geçen Rusya, "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı bu ülkenin topraklarında başlattı. Dünyanın anbean takip ettiği tatbikatta Rus ordusuna ait 2 S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçağı da yer aldı.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 12:26
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25