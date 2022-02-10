10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rusya ve Belarus tetiğe bastı! Rus ordusundan dünyaya net mesaj

Rusya ve Belarus tetiğe bastı! Rus ordusundan dünyaya net mesaj

Rusya ordusu, Ukrayna ile olan gerginliğinin ardından tatbikatlarına devam ediyor. Yakın müttefiki Belarus ile harekete geçen Rusya, "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı bu ülkenin topraklarında başlattı. Dünyanın anbean takip ettiği tatbikatta Rus ordusuna ait 2 S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçağı da yer aldı.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 12:26
  • 1
  • 25
Rusya ve Belarus tetiğe bastı! Rus ordusundan dünyaya net mesaj

Rusya ve Belarus'un yakınlığı askeri alanda da bağlarını korumaya devam ediyor. Aralık 2021'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'un batı ve güney sınırlarında ortak askeri tatbikat yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Rusya ve Belarus, Avrupa'nın doğusunda tatbikata başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Rusya ve Belarus tetiğe bastı! Rus ordusundan dünyaya net mesaj

Ukrayna krizi ile birlikte Rusya ile NATO arasında gerginliğin had safhada olduğu bir dönemde Rusya ve Belarus'un NATO ve Ukrayna sınırları yakınında ortak tatbikat yapacak olması eleştirilere neden oluyor.

  • 3
  • 25
Rusya ve Belarus tetiğe bastı! Rus ordusundan dünyaya net mesaj

Özellikle Baltık ülkeleri ile Polonya ve Ukrayna yapılacak bu tatbikattan rahatsızlıklarını açıkça belirtiyor.

  • 4
  • 25
Rusya ve Belarus tetiğe bastı! Rus ordusundan dünyaya net mesaj

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Belarus'a 30 bin asker ve modern silahlar gönderdiğini öne sürüyor.

  • 5
  • 25
Rusya ve Belarus tetiğe bastı! Rus ordusundan dünyaya net mesaj

Rus birliklerinin, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birliklerle entegre hareket etmeye başlaması durumunda Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'da güvenlik durumunun baştan sona değişebileceği öngörülüyor.