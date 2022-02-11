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Soymak istediği eve giremeyince çıldırdı

ABD'den sıra dışı bir soygun girişimi yaşandı. Lüks bir evi soymak için kolları sıvayan hırsız, çabaları sonuç vermeyince öfke nöbeti geçirdi. Eve giremediği için kapının önündeki araçlara saldıran zanlı bakın yakayı nasıl ele verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2022 09:23
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Soymak istediği eve giremeyince çıldırdı

Soymak istediği eve giremedi. Sokak ortasında sinir krizi geçirdi.

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Soymak istediği eve giremeyince çıldırdı

Önce evin dış cephesine ardından da park halindeki araçlara saldırdı.

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Soymak istediği eve giremeyince çıldırdı

Olay ABD'nin Los Angeles kentinde yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir saldırgan, hedef aldığı lüks eve giremeyince öfke nöbeti geçirdi.

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Soymak istediği eve giremeyince çıldırdı

Önce kapının önündeki eşyaları kırıp döktü ardından da ev sahibinin araçlarına saldırdı.

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Soymak istediği eve giremeyince çıldırdı

Gece karanlığında ortalığı birbirine katan zanlı, devriye yapan polis tarafından suçüstü yakalandı.