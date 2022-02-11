Soymak istediği eve giremeyince çıldırdı

ABD'den sıra dışı bir soygun girişimi yaşandı. Lüks bir evi soymak için kolları sıvayan hırsız, çabaları sonuç vermeyince öfke nöbeti geçirdi. Eve giremediği için kapının önündeki araçlara saldıran zanlı bakın yakayı nasıl ele verdi.