Soymak istediği eve giremeyince çıldırdı

Soymak istediği eve giremedi. Sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Önce evin dış cephesine ardından da park halindeki araçlara saldırdı. Olay ABD'nin Los Angeles kentinde yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir saldırgan, hedef aldığı lüks eve giremeyince öfke nöbeti geçirdi. Önce kapının önündeki eşyaları kırıp döktü ardından da ev sahibinin araçlarına saldırdı. Gece karanlığında ortalığı birbirine katan zanlı, devriye yapan polis tarafından suçüstü yakalandı. Sıra dışı soygun girişiminden geriye ise işte bu görüntüler kaldı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN