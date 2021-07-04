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Koronavirüsün çıktığı Çin'de askerler bakın neler yiyor!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyada milyonlarca insanın hayatına mâl oldu. Aşılamanın artmasıyla birlikte can kayıpları azalsa da dünya hâlâ Kovid-19 pandemisiyle mücadele ediyor. Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkması, dünya kamuoyunun ekseriyetinde Çin halkının telin edilmesini beraberinde getirdi. Hatta durum o kadar ileriye gitti ki eski ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü 'Çin virüsü' olarak yorumlayarak söz konusu tepkiyi devlet boyutuna taşıdı. Peki, büyük tepki gören Çin'in askerleri ne yiyor? Bu sorunun yanıtını arayan YouTuber, Çin ordusunun yemeklerini denedi. İşte Çinli askerlerin bir öğünü...

Giriş Tarihi: 04.07.2021 05:44 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 05:46
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Koronavirüsün çıktığı Çin'de askerler bakın neler yiyor!

Çinli askerlerin ne yediklerini merak ettiniz mi?

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Koronavirüsün çıktığı Çin'de askerler bakın neler yiyor!

Merak ettiyseniz bu haber tam size göre! Bir YouTuber Çinli askerlerin ne yediklerini merak etmesi üzerine harekete geçti ve Çin ordusunun hazırlayıp askerlerine verdiği yemekleri ele geçirdi.

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Koronavirüsün çıktığı Çin'de askerler bakın neler yiyor!

İşte Çinli askerlerin yediği yemekler...

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Koronavirüsün çıktığı Çin'de askerler bakın neler yiyor!
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Koronavirüsün çıktığı Çin'de askerler bakın neler yiyor!