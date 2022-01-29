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Haberler Galeri Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya -Ukrayna krizinde son durum: ABD asker gönderecek! Donbass neden önemli?

Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya -Ukrayna krizinde son durum: ABD asker gönderecek! Donbass neden önemli?

Donbass krizi 21 kasım 2013 dönemin devlet başkanı AB anlaşmasını imzalamadığı için patlak verdi. Bölgede gösteriler başladı ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti. 2014'ten bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti. 2014 yılının mart ayında Rusya Kırım'ı ilhak etti. 2015 yılında ise ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında çatışma yaşandı. Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya-ABD gerilimi büyüyor. Rusya ve Ukrayna arasında savaş çanları çalıyor. ABD tarafına göre işgal operasyonu çok yakın. Rusya'dan ise "Ukrayna ile savaş olmayacak" açıklaması geldi. Bütün liderler konuya ilişkin fikrini söylerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise tansiyonun düşmesinden yana. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini söyledi. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbass bölgesi neden önemli? Peki Ukrayna-Rusya savaşı kapıda mı? Ukrayna'da tansiyon düşüyor mu? Donbass'ta diplomasi mi, askeri çatışma mı? Bölgedeki son gelişmeler neler? Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 11:42
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Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya -Ukrayna krizinde son durum: ABD asker gönderecek! Donbass neden önemli?

Yıllardır devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik son dönemlerde zirveye tırnanmış durumda.

Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecinin başlaması Rusya için kırmızı çizgi. Kiev bu süreci yürütmeye devam ederken Moskova da sınırdaki askeri hareketliliği artırıyor.

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Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya -Ukrayna krizinde son durum: ABD asker gönderecek! Donbass neden önemli?

ABD Başkanı Joe Biden şubat ayı içerinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyerek tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelirken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Savaş olmayacak" sözleriyle gerilimin düzeyini düşürdü.

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Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya -Ukrayna krizinde son durum: ABD asker gönderecek! Donbass neden önemli?

Bu açıklamalardan sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Paniğe gerek yok" dedi. ABD tarafı ise yakında doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderecek. Belarus ise Rusya'nın yanında savaşta yer alacağını ifade etti.

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Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya -Ukrayna krizinde son durum: ABD asker gönderecek! Donbass neden önemli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan 3 Şubat'ta Kiev'e gidecek ve Zelenskiy ile bir görüşme yapacak ardında Rusya lideri Putin'i Türkiye'de ağırlayacak.

Ukrayna'da tansiyon düşüyor mu? Donbass'tan son gelişmeleri Emine Kavasoğlu şöyle aktardı:

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Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya -Ukrayna krizinde son durum: ABD asker gönderecek! Donbass neden önemli?

Hem Ukrayna hem Rusya bir savaş olmayacağını ifade ediyorlar ama ABD, AB ve NATO'dan gelen açıklamalar farklı. Rusya lideri Putin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü ve gerginliğin düşmesi nokrasında mutabık kaldılar.