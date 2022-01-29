Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya -Ukrayna krizinde son durum: ABD asker gönderecek! Donbass neden önemli?

Donbass krizi 21 kasım 2013 dönemin devlet başkanı AB anlaşmasını imzalamadığı için patlak verdi. Bölgede gösteriler başladı ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti. 2014'ten bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti. 2014 yılının mart ayında Rusya Kırım'ı ilhak etti. 2015 yılında ise ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında çatışma yaşandı. Donbass krizi ile iyice tırmanan Rusya-ABD gerilimi büyüyor. Rusya ve Ukrayna arasında savaş çanları çalıyor. ABD tarafına göre işgal operasyonu çok yakın. Rusya'dan ise "Ukrayna ile savaş olmayacak" açıklaması geldi. Bütün liderler konuya ilişkin fikrini söylerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise tansiyonun düşmesinden yana. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini söyledi. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbass bölgesi neden önemli? Peki Ukrayna-Rusya savaşı kapıda mı? Ukrayna'da tansiyon düşüyor mu? Donbass'ta diplomasi mi, askeri çatışma mı? Bölgedeki son gelişmeler neler? Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.