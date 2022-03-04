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Rusya Ukrayna son durum | Savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin'in sadık ekibi...

Dünya Rusya Ukrayna savaşı 9. gününde de devam ederken en çok merak edilen konulardan biri de Vladimir Putin'in yakın çevresi. Rusya Ukrayna savaşını yöneten sadık bir ekibe güvenen Putin, Kremlin'deki son iki görüşmede, en yakın danışmanlarından metrelerce uzakta oturması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Putin'in çevresindeki ender kadın siyasetçilerden biri olan isim ise, Ukrayna asıllı. İşte Putin'in yakın ekibi...

Giriş Tarihi: 04.03.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 13:26
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Rusya Ukrayna son durum | Savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in sadık ekibi...

Başkomutan olarak işgalin nihai sorumluluğu ona ait. Ancak Putin her zaman, birçoğu kariyerlerine Rusya'nın güvenlik servislerinde başlamış son derece sadık bir ekibe güveniyor. Peki, başkanlığının kader anında, Putin kimleri dinliyor?

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Rusya Ukrayna son durum | Savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in sadık ekibi...

SERGEY ŞOYGU-SAVUNMA BAKANI
Putin'in eğer kulak verdiği bir kişi varsa, o da Ukrayna'yı askerden arındırma ve Rusya'yı "Batı'nın askeri tehdidinden koruma çizgisini" papağan gibi tekrar eden, uzun süreli sırdaşı Sergey Şoygu.

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Rusya Ukrayna son durum | Savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in sadık ekibi...

Sergey Şoygu, Putin'le Sibirya'ya giden, onunla avlara katılıp balık tutan bir kişi. Ayrıca geçmişte Putin'in potansiyel halefi olarak görülüyordu. Ancak, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un yanında garip bir şekilde otururken çekilmiş bu olağanüstü fotoğrafa bir bakın. İnsan, Şoygu ve Gerasimov'un Putin'in kulağına ne kadar ulaşabildiğini merak ediyor.

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Rusya Ukrayna son durum | Savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in sadık ekibi...

Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'la 27 Şubat 2022'de Kremlin'de yaptığı görüşme sırasında mesafeliydi.

Bu fotoğraf, Ukrayna'daki beklenmedik direnişin üçüncü gününde çekildi. Askeri harekat sürerken moraller azalıyordu.

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Rusya Ukrayna son durum | Savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in sadık ekibi...

Silahlı çatışma uzmanı Vera Mironova, "Şoygu'nun Kiev'e yürümesi gerekiyordu, savunma bakanı olarak kazanması gerekiyordu" diyor.