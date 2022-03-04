Rusya Ukrayna son durum | Savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin'in sadık ekibi...

Dünya Rusya Ukrayna savaşı 9. gününde de devam ederken en çok merak edilen konulardan biri de Vladimir Putin'in yakın çevresi. Rusya Ukrayna savaşını yöneten sadık bir ekibe güvenen Putin, Kremlin'deki son iki görüşmede, en yakın danışmanlarından metrelerce uzakta oturması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Putin'in çevresindeki ender kadın siyasetçilerden biri olan isim ise, Ukrayna asıllı. İşte Putin'in yakın ekibi...

Giriş Tarihi: 04.03.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 13:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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