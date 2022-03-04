Dünya bu füzeleri konuşuyor! Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri ne anlama geliyor?

Kuzey Kore bu kez önceki denemelerinden farklı olarak hipersonik füzeleri denedi. Hipersonik silahların izlenmesinin ve müdahaleyle engellenmesinin balistik füzelere göre daha zor olduğu biliniyor. Ayrıca hipersonik füzelerin yüksek patlayıcı savaş başlığı mı yoksa nükleer bir savaş başlığı mı olduğu konusunda tahminde bulunmak da kolay değil.

Hipersonik silahlar yanal olarak da hareket edebilme kapasitesine sahip. Ateşlendikten kısa bir süre sonra da hedefi vurabiliyor. Bu durum ABD'nin, Güney Kore'nin ve Japonya'nın önlem almasını zorlaştırıyor. Silahlarının içeriğini daha caydırıcı ve zarar verici yönde geliştirmeyi hedefleyen Kuzey Kore "düşmanlarının" savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.