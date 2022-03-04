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Dünya bu füzeleri konuşuyor! Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ne anlama geliyor?

Ocak ayında bir rekora imza atarak altı kez farklı özellikte füze denemesi yapan Kuzey Kore, savunmasının ne ölçüde ilerlediğine dair göz dağı vermek istiyor. Kuzey Kore'nin son aylarda artan füze denemelerinin nedenleri değerlendirildi. İşte dünya basınındaki Kuzey Kore'nin füze denemeleri haberleri.

Giriş Tarihi: 04.03.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 14:04
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Dünya bu füzeleri konuşuyor! Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri ne anlama geliyor?

Kore Yarımadası üzerindeki iki farklı yönetim şekli, günümüz için çift kutuplu dünya sisteminden kalan somut bir örnek gibidir. Tek bir ada üzerindeki iki farklı ülkenin hafızasında savaş anıları ve doğurduğu güvenlik ihtiyacı hala taze. Gerçek özneler Güney ve Kuzey Kore olmakla birlikte fotoğrafın tamamında bir blokta ABD ve Japonya, diğer blokta ise Çin ve Rusya yer alıyor. Bu nedenle savunma ve güvenlik her iki ülke için oldukça önemli. Bu bağlamda Kuzey Kore'nin savunma çalışmalarının bir parçası olan ve kendisine uygulanan yaptırımları dikkate almadan yürüttüğü balistik füze denemeleri dikkat çekiyor.

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Dünya bu füzeleri konuşuyor! Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri ne anlama geliyor?

OCAK AYINDA 6 FARKLI FÜZE DENEMESİ İLE REKOR

Kuzey Kore 2022 yılının Ocak ayında bir rekora imza atarak altı kez farklı özellikte füze denemesi yaptı. Kuzey Kore'nin bu denemelerle farklı kesimlere farklı mesajlar vermek istediği açık. Bu denemelere ABD'nin, Güney Kore'nin hatta Çin ve Rusya'nın vereceği reaksiyonlar neden-sonuç ilişkisinin kurulması bağlamında oldukça önemli. Öte yandan Kuzey Kore'nin daha önce de defalarca kez uyarılmasına ve yaptırımlara rağmen yüksek ölçüde caydırıcı ve tehlikeli silahları geliştirmeye devam ettiği bilinen bir gerçek.

2022'ye günler kala Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un askeri ve savunma sistemlerinin geliştirilmesine devam edileceği mesajını vermişti.

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Dünya bu füzeleri konuşuyor! Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri ne anlama geliyor?

Bu açıdan Ocak ayındaki füze denemeleri pek sürpriz olmadı. Ancak bu denemelerin dikkat çekici boyutu, çok sayıda ve arka arkaya gerçekleştirilmiş olması ve aynı zamanda silahların içeriklerindeki değişiklikten kaynaklanıyor. Kuzey Kore 14 Ocak'ta iki adet raylı mobil KN-23 kısa menzilli balistik füzelerini, 17 Ocak'ta iki adet karayolu mobil KN-23 SRBM katı yakıtlı füzelerini ve 25 Ocak'ta iki ek seyir füzelerini ateşledi.

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Dünya bu füzeleri konuşuyor! Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri ne anlama geliyor?

Kuzey Kore bu kez önceki denemelerinden farklı olarak hipersonik füzeleri denedi. Hipersonik silahların izlenmesinin ve müdahaleyle engellenmesinin balistik füzelere göre daha zor olduğu biliniyor. Ayrıca hipersonik füzelerin yüksek patlayıcı savaş başlığı mı yoksa nükleer bir savaş başlığı mı olduğu konusunda tahminde bulunmak da kolay değil.

Hipersonik silahlar yanal olarak da hareket edebilme kapasitesine sahip. Ateşlendikten kısa bir süre sonra da hedefi vurabiliyor. Bu durum ABD'nin, Güney Kore'nin ve Japonya'nın önlem almasını zorlaştırıyor. Silahlarının içeriğini daha caydırıcı ve zarar verici yönde geliştirmeyi hedefleyen Kuzey Kore "düşmanlarının" savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

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Dünya bu füzeleri konuşuyor! Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri ne anlama geliyor?

KUZEY KORE CAYDIRICILIĞINI TEST EDİYOR

Kuzey Kore'nin art arda yapmış olduğu füze denemelerinin sebebi saldırı değil; savunmalarının ne ölçüde ilerlediğine dair göz dağı vermek ve caydırıcı etkisini güçlendirmek. Kuzey Kore, yaptığı bu füze denemeleri ile bölgede bulunan Japonya ve ABD'nin savunma sistemlerinden çok daha gelişmiş olanını ürettiğini kanıtlamaya çalıştı.