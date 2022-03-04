04 Mart 2022, Cuma
Dünya bu füzeleri konuşuyor! Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ne anlama geliyor?
Ocak ayında bir rekora imza atarak altı kez farklı özellikte füze denemesi yapan Kuzey Kore, savunmasının ne ölçüde ilerlediğine dair göz dağı vermek istiyor. Kuzey Kore'nin son aylarda artan füze denemelerinin nedenleri değerlendirildi. İşte dünya basınındaki Kuzey Kore'nin füze denemeleri haberleri.
Giriş Tarihi: 04.03.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 14:04
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