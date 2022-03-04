04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in son görüntüsü ortaya çıktı! Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti

Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in son görüntüsü ortaya çıktı! Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti

Rusya - Ukrayna savaşı 9. gününde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulduğu görüntüleri paylaşılmasının ardından uçağın enkazından görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.03.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 11:57
  • 1
  • 14
Ukrayna’ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225’in son görüntüsü ortaya çıktı! Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9. günde devam ediyor. Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un fabrika havaalanı olan Kiev Gostomel Havalimanı da çatışmalardan etkilendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Ukrayna’ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225’in son görüntüsü ortaya çıktı! Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kurban gitti.

  • 3
  • 14
Ukrayna’ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225’in son görüntüsü ortaya çıktı! Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti

YANDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

25-26 Şubat tarihinde yaşanan çatışmalar sırasında vurulan uçağın yandığı sırada çekilen görüntü ortaya çıkmıştı.

  • 4
  • 14
Ukrayna’ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225’in son görüntüsü ortaya çıktı! Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti

ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rus ordusunun Hostomel Havalimanı'na saldırısında bulunduğu hangar isabet alan Antonov AN-225'in enkaz görüntüleri bu sabah ortaya çıktı.

  • 5
  • 14
Ukrayna’ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225’in son görüntüsü ortaya çıktı! Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti

İSTANBUL HAVALİMANINA DA GELMİŞTİ

Antonov AN-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev'e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu.