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Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in son görüntüsü ortaya çıktı! Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti
Rusya - Ukrayna savaşı 9. gününde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulduğu görüntüleri paylaşılmasının ardından uçağın enkazından görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.03.2022 11:21Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 11:57