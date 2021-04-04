Ev kirası ödemek için öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşırıyor

Ev kirası ödemekten sıkılan bir çift çözümü bakın nasıl buldu? Çift hurdadan aldığı otobüsü adeta saraya çevirdi. Buldukları bu çözümle sosyal medyada milyonlarca kişinin beğenisini kazandılar. İşte hurdadan alınan otobüsün son hali...

Giriş Tarihi: 04.04.2021 20:32 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 20:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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