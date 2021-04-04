Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Ev kirası ödemek için öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşırıyor Ev kirası ödemek için öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşırıyor Ev kirası ödemekten sıkılan bir çift çözümü bakın nasıl buldu? Çift hurdadan aldığı otobüsü adeta saraya çevirdi. Buldukları bu çözümle sosyal medyada milyonlarca kişinin beğenisini kazandılar. İşte hurdadan alınan otobüsün son hali... Giriş Tarihi: 04.04.2021 20:32 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 20:38 GALERİ DEVAM EDİYOR
Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.
Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.
2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.
Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.