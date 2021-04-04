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Ev kirası ödemek için öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşırıyor

Ev kirası ödemekten sıkılan bir çift çözümü bakın nasıl buldu? Çift hurdadan aldığı otobüsü adeta saraya çevirdi. Buldukları bu çözümle sosyal medyada milyonlarca kişinin beğenisini kazandılar. İşte hurdadan alınan otobüsün son hali...

Giriş Tarihi: 04.04.2021 20:32 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 20:38
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Ev kirası ödemek için öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşırıyor
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Ev kirası ödemek için öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşırıyor

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Ev kirası ödemek için öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşırıyor

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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Ev kirası ödemek için öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşırıyor

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

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Ev kirası ödemek için öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaşırıyor

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.