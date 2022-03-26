26 Mart 2022, Cumartesi
ABD Başkanı Joe Biden Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
Gelen son dakika haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Varşova'ya gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken değerlendirmelerde bulunu. Biden, burada Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ukrayna meselesini değerlendirirken, "Putin'in bizi bölmeyi, doğu kanadını diğerlerinden ayırmayı umduğundan eminim. Ama başaramadı, buna memnunum" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 26.03.2022 20:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 20:35
- 1
- 6
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
- 2
- 6
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
- 3
- 6
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
- 4
- 6
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
- 5
- 6
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın