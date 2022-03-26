ABD Başkanı Joe Biden Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın

"ABD'YE VE NATO'YA YAPTIĞINIZ GÜÇLÜ LİDERLİK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin desteğine minnettar olduklarını belirterek, "Zor zamanlara rağmen, Polonya-ABD ilişkilerinin geliştiğini vurgulamak isterim. Rusya'nın doğalgaz ile ilgili tehditlerine boyun eğmemek için Winoujcie'de bir gaz terminali inşa ettik. Bu konuda Amerika'nın desteğine minnettarız. Polonya'da nükleer enerjinin geliştirilmesinde de ABD ve Polonya arasındaki işbirliğinin konuyla ilgili büyük yardımı olacağına inanıyorum. Polonya'daki ABD yatırımlarından da son derece memnunuz. Ülkemize ABD tarafından NATO'nun doğu kanadını savunacak askerlerin gönderilmesinden dolayı da minnettarız. Sayın Başkan Biden'ın ziyareti ile ikili ilişkilerimiz daha da güçlendirmiştir. ABD'ye ve NATO'ya yaptığınız güçlü liderlik için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.