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ABD Başkanı Joe Biden Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın

Gelen son dakika haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Varşova'ya gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken değerlendirmelerde bulunu. Biden, burada Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ukrayna meselesini değerlendirirken, "Putin'in bizi bölmeyi, doğu kanadını diğerlerinden ayırmayı umduğundan eminim. Ama başaramadı, buna memnunum" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.03.2022 20:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 20:35
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ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'ya yaptığı ziyaretin ikinci gününde Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi merasimle karşılandı.

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ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın

Ukrayna'daki Rus saldırısı aralıksız sürerken, savaştan ekonomik olarak kötü etkilenen ve sığınmacı meselesinde Polonya'nın talepleri, Ukrayna'ya politik ve askeri desteğin arttırılması, ABD ve Polonya arasındaki iş birliğinin arttırılması gibi meseleler ABD ve Polonya Cumhurbaşkanları ve beraberindeki kurullar tarafından görüşüldü.

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ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın

"ABD'YE VE NATO'YA YAPTIĞINIZ GÜÇLÜ LİDERLİK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin desteğine minnettar olduklarını belirterek, "Zor zamanlara rağmen, Polonya-ABD ilişkilerinin geliştiğini vurgulamak isterim. Rusya'nın doğalgaz ile ilgili tehditlerine boyun eğmemek için Winoujcie'de bir gaz terminali inşa ettik. Bu konuda Amerika'nın desteğine minnettarız. Polonya'da nükleer enerjinin geliştirilmesinde de ABD ve Polonya arasındaki işbirliğinin konuyla ilgili büyük yardımı olacağına inanıyorum. Polonya'daki ABD yatırımlarından da son derece memnunuz. Ülkemize ABD tarafından NATO'nun doğu kanadını savunacak askerlerin gönderilmesinden dolayı da minnettarız. Sayın Başkan Biden'ın ziyareti ile ikili ilişkilerimiz daha da güçlendirmiştir. ABD'ye ve NATO'ya yaptığınız güçlü liderlik için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın

"AB UKRAYNA KONUSUNDA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRECEKTİR"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da yaşananlara ABD'nin duyarsız kalmayacağına değinerek, "25 yıl önce, Varşova Üniversitesi'nde yaptığım konuşmaya, Polonya'nın NATO'ya katılması için çaba sarf etmiş biri olarak bizim ve sizin özgürlüğünüz için sözleriyle başlamıştım. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Bizi bir arada tutan en önemli şey bağımsızlık, basın özgürlüğü, şeffaflık, vatandaşlara söz hakkı vermek gibi değerlerimizdir. Avrupa Birliği, birlik ve beraberlik içinde Ukrayna konusunda sorumluluğunu yerine getirecektir.

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ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın
ABD Başkanı Joe Biden’den Varşova’da Ukrayna sınırındaki Putin’e seslendi: Başaramadın

"PUTİN BAŞARAMADI"

ABD, Ukrayna'da yaşananlara duyarsız kalmayacak. NATO ülkeleri kesinlikle bir bütün olarak hareket etmeli ve sürekli iletişim halinde olmalıdır. Kendi içinde bölünme veya tutarsızlıklara mahal vermemelidir. Putin'in bizi bölmeyi, doğu kanadını diğerlerinden ayırmayı umduğundan eminim. Ama başaramadı, buna memnunum Bir bütün halinde hareket etmemiz bunu sağladı" şeklinde konuştu.