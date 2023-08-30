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Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor! İHA'lar havaalanını vurdu

Ukrayna'dan Moskova ve çevresine yönelik saldırıların artmasının ardından Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Ukrayna'nın, Rusya'nın Pskov bölgesindeki havaalanına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtilirken sosyal medyada yayılan görüntülerde uçakların alevlere teslim olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 30.08.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 12:00
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Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor! İHA’lar havaalanını vurdu

Ukrayna'nın, Rusya'nın Pskov bölgesindeki havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtilirken yerel haber ajansları, saldırıda 4 uçağın hasar gördüğünü bildirdi.

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Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor! İHA’lar havaalanını vurdu

Pskov Bölge Valisi Mihail Vedernikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Pskov havaalanına İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, verilen hasarın boyutunu belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor! İHA’lar havaalanını vurdu

Tass Haber Ajansının acil servislere dayandırdığı haberde, Pskov havaalanına yönelik saldırıda 4 İl-76 tipi uçağın hasar gördüğü, bunlardan ikisinin yandığı bilgisi paylaşıldı.

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Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor! İHA’lar havaalanını vurdu

Öte yandan sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Pskov havaalanı olduğu iddia edilen görüntülerde, alevlerin içinde uçaklar yer alıyor.

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Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor! İHA’lar havaalanını vurdu

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA'NIN İHA'LARLA SALDIRI GİRİŞİMLERİ ENGELLENDİ

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişimlerinin engellendiği belirtildi.