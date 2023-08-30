Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor! İHA'lar havaalanını vurdu

Ukrayna'dan Moskova ve çevresine yönelik saldırıların artmasının ardından Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Ukrayna'nın, Rusya'nın Pskov bölgesindeki havaalanına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtilirken sosyal medyada yayılan görüntülerde uçakların alevlere teslim olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 30.08.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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