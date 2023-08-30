30 Ağustos 2023, Çarşamba
Dünyanın en kadim şehirleri belli oldu! Zengin kültür ve tarihe sahip iller sıralandı! Listede Türkiye'den bakın neresi var?
İnsanlık tarihinin en temel kilometre taşlarından biri olan ilk yerleşim bölgeleri, arkeologlar için büyük bir merak ve keşif alanı olmuştur. Bu antik yerleşim alanları, geçmişin izlerini sürerek insanlığın kökenlerine ışık tutma çabasının bir parçası olarak büyük bir ilgi görmektedir. İşte dünyanın en kadim şehirleri belli oldu.
Giriş Tarihi: 30.08.2023 14:41
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