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Dünyanın en kadim şehirleri belli oldu! Zengin kültür ve tarihe sahip iller sıralandı! Listede Türkiye'den bakın neresi var?

İnsanlık tarihinin en temel kilometre taşlarından biri olan ilk yerleşim bölgeleri, arkeologlar için büyük bir merak ve keşif alanı olmuştur. Bu antik yerleşim alanları, geçmişin izlerini sürerek insanlığın kökenlerine ışık tutma çabasının bir parçası olarak büyük bir ilgi görmektedir. İşte dünyanın en kadim şehirleri belli oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 14:41
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Dünyanın en kadim şehirleri belli oldu! Zengin kültür ve tarihe sahip iller sıralandı! Listede Türkiye’den bakın neresi var?

İnsanoğlunun sahneye çıktığı andan itibaren topraklara izlerini bıraktığı gerçeği, arkeologların titiz çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaktadır. Dünya genelinde farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar, insanlık tarihini anlamamızı sağlayan önemli ipuçlarını gün ışığına çıkarmaktadır. Zengin kültür ve tarihe sahip iller sıralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en kadim şehirleri belli oldu! Zengin kültüre ve tarih sahip iller sıralandı! Listede Türkiye’den bakın neresi var?

EN ESKİ YERLEŞİM YERLERİ...

20. Varansi - 3000

Varanasi, Hindistan'ın en kutsal ve eski şehirlerinden biridir. Ganj Nehri'nin kıyısında bulunan Varanasi, Hindu inançlarına göre yaşam döngüsünün son aşaması olan ölümün kutsal ritüellerinin gerçekleştirildiği bir merkez olarak bilinir.

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Dünyanın en kadim şehirleri belli oldu! Zengin kültüre ve tarih sahip iller sıralandı! Listede Türkiye’den bakın neresi var?

19. Cádiz - 3100

Cádiz, İspanya'nın güneybatısında bulunan ve Atlas Okyanusu'na kıyısı olan önemli bir liman şehridir. Tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanan Cádiz, zengin kültürel mirası, güzel plajları ve tarihi dokusuyla ziyaretçileri cezbetmektedir. Aynı zamanda Cádiz, İspanya'nın en eski şehirlerinden biri olarak bilinir ve antik dönemlere uzanan köklü bir geçmişi barındırır.

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Dünyanın en kadim şehirleri belli oldu! Zengin kültüre ve tarih sahip iller sıralandı! Listede Türkiye’den bakın neresi var?

18. Thebes - 3400

Thebes, antik Mısır'ın en önemli ve büyük şehirlerinden biriydi. Nil Nehri'nin doğu kıyısında yer alan Thebes, Mısır'ın orta bölgesinde bulunuyordu. Antik Mısır'ın Yeni Krallık döneminde (MÖ 16. - 11. yüzyıl) başkenti olan Thebes, pek çok önemli tapınak, saray ve anıtla süslenmişti. Luxor ve Karnak gibi büyük tapınaklar, Thebes'in dini ve kültürel merkezleri olarak ön plana çıkıyordu. Ayrıca bu bölgede yer alan Theban Mezarları, firavunlar ve yüksek rütbeli kişiler için yapılmış göz alıcı mezar komplekslerine ev sahipliği yapmıştır.

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Dünyanın en kadim şehirleri belli oldu! Zengin kültüre ve tarih sahip iller sıralandı! Listede Türkiye’den bakın neresi var?

17. Larnaca - 3400

Larnaka, Kıbrıs adasının güneydoğusunda bulunan önemli bir liman şehridir. Akdeniz'in kıyısında yer alan Larnaka, Kıbrıs'ın turistik ve ticari açıdan önemli bölgelerinden biridir. Plajları, tarihi yapıları ve lezzetli yemekleri ile ünlüdür. Aynı zamanda Larnaka Uluslararası Havalimanı, adaya gelen ziyaretçiler için ana giriş kapısıdır. Şehir, antik dönemlerden beri süregelen bir tarih ve kültür zenginliğine sahiptir.