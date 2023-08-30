Dünyanın en kadim şehirleri belli oldu! Zengin kültür ve tarihe sahip iller sıralandı! Listede Türkiye’den bakın neresi var?

18. Thebes - 3400

Thebes, antik Mısır'ın en önemli ve büyük şehirlerinden biriydi. Nil Nehri'nin doğu kıyısında yer alan Thebes, Mısır'ın orta bölgesinde bulunuyordu. Antik Mısır'ın Yeni Krallık döneminde (MÖ 16. - 11. yüzyıl) başkenti olan Thebes, pek çok önemli tapınak, saray ve anıtla süslenmişti. Luxor ve Karnak gibi büyük tapınaklar, Thebes'in dini ve kültürel merkezleri olarak ön plana çıkıyordu. Ayrıca bu bölgede yer alan Theban Mezarları, firavunlar ve yüksek rütbeli kişiler için yapılmış göz alıcı mezar komplekslerine ev sahipliği yapmıştır.