Yunanistan yangınında 9. gün! Kontrol altına alınamıyor: 720 bin dönümün üzerinde alan yandı

Yunanistan'da orman yangınları 9'uncu gününde de devam ediyor. Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangının ülkenin son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi. Kontrol altına alınamayan yangının bugün rüzgarın yön değiştirmesiyle zararın daha da artmasından endişe ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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