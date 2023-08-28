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Yunanistan yangınında 9. gün! Kontrol altına alınamıyor: 720 bin dönümün üzerinde alan yandı

Yunanistan'da orman yangınları 9'uncu gününde de devam ediyor. Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangının ülkenin son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi. Kontrol altına alınamayan yangının bugün rüzgarın yön değiştirmesiyle zararın daha da artmasından endişe ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 10:46
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Yunanistan yangınında 9. gün! Kontrol altına alınamıyor: 720 bin dönümün üzerinde alan yandı

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

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Yunanistan yangınında 9. gün! Kontrol altına alınamıyor: 720 bin dönümün üzerinde alan yandı

Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.

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Yunanistan yangınında 9. gün! Kontrol altına alınamıyor: 720 bin dönümün üzerinde alan yandı

Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını kaydetti.

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Yunanistan yangınında 9. gün! Kontrol altına alınamıyor: 720 bin dönümün üzerinde alan yandı

Petroviç, bugün rüzgarın yön değiştireceğine dikkati çekerek, bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti.

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Yunanistan yangınında 9. gün! Kontrol altına alınamıyor: 720 bin dönümün üzerinde alan yandı

Yunanistan'da son 20 yılda çıkan en büyük 16 yangında toplam 4 milyon 200 bin dönüm alan yandı. Bunların içerisinde en geniş alanı kapsayan yangın ise 720 bin dönümle Dedeağaç ve Meriç'teki oldu.