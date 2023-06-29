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Vladimir Putin ihaneti affetmedi! General Surovikin'in akıbeti belli oldu

24 saat içinde sona eren Wagner krizinin yankıları devam ediyor. Wagner isyanından geriye onlarca cevapsız soru kaldı. Bunlardan birisi de 'Prigojin içeriden yardım aldı mı' sorusu. Pek çok kaynağa göre bu sorunun yanıtı 'evet' Putin'in en güvendiği generallerden birisinin Prigojin ile beraber hareket ettiği iddiası yeni bir boyut kazandı. Günlerdir haber alınamayan Rus generalin akıbetini ülke basını açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:38
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Vladimir Putin ihaneti affetmedi! General Surovikin’in akıbeti belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin siyasi hayatının en uzun 24 saatini geride bıraktı.

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Vladimir Putin ihaneti affetmedi! General Surovikin’in akıbeti belli oldu

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce Şoygu ve askeri liderliğe sonra da Rus lider Putin'e isyan bayrağı açtı.

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Vladimir Putin ihaneti affetmedi! General Surovikin’in akıbeti belli oldu

Ukrayna savaşında stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan ele geçiren Wagner Rusya'da bir şok dalgası yaşanmasına neden oldu.

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Vladimir Putin ihaneti affetmedi! General Surovikin’in akıbeti belli oldu

Kriz Wagner'in hedefini ülkenin siyasi kalbi Moskova'ya çevirmesi ile adeta tavan yaptı.

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Vladimir Putin ihaneti affetmedi! General Surovikin’in akıbeti belli oldu

Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü devam ederken Belarus lideri Lukaşenko araya girdi ve bir uzlaşma sağlandı.