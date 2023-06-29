Vladimir Putin ihaneti affetmedi! General Surovikin'in akıbeti belli oldu

24 saat içinde sona eren Wagner krizinin yankıları devam ediyor. Wagner isyanından geriye onlarca cevapsız soru kaldı. Bunlardan birisi de 'Prigojin içeriden yardım aldı mı' sorusu. Pek çok kaynağa göre bu sorunun yanıtı 'evet' Putin'in en güvendiği generallerden birisinin Prigojin ile beraber hareket ettiği iddiası yeni bir boyut kazandı. Günlerdir haber alınamayan Rus generalin akıbetini ülke basını açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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