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Yunanistan yine haddini aştı! Adaların silahlandırılması hakkında skandal sözler

Lozan ve Paris Antlaşması'nı hiçe sayan Yunanistan, adaları silahlandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin tepkisi ve Avrupa'ya yaptığı çağrılar sonrasında Atina'dan skandal bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye, anlaşmayı imzalayan taraf değil, bu nedenle anlaşmadan hiçbir hak elde etmez" dedi.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 11:00
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Yunanistan yine haddini aştı! Adaların silahlandırılması hakkında skandal sözler

Yunanistan hükümeti Ege'nin doğusundaki adaları tek tek silahlandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin haklı tepkisi sonrasında Atina skandal bir açıklamaya imza attı. Yunanistan, Türkiye'nin itiraz hakkı olmadığını belirtti.

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Yunanistan yine haddini aştı! Adaların silahlandırılması hakkında skandal sözler

Atina hükümeti, Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması konusunda "Türkiye'nin anlaşmalara taraf olmadığı için hiçbir hakkının bulunmadığını" iddia etti.

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Yunanistan yine haddini aştı! Adaların silahlandırılması hakkında skandal sözler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "12 Ada'nın silahsızlandırılmasına ilişkin anlaşma Türkiye ile değil, o zamanki Sovyetler Birliği'nin kaygılarıyla ilgiliydi. Sovyetler Birliği bundan yararlandı, Türkiye, anlaşmayı imzalayan taraf değil, bu nedenle anlaşmadan hiçbir hak elde etmez" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan yine haddini aştı! Adaların silahlandırılması hakkında skandal sözler

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre Atina'nın 168 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre hareket ettiğini savunan Dendias, "Türkiye'nin iddiaları tamamen bahanedir" ifadesini kullandı.

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Yunanistan yine haddini aştı! Adaların silahlandırılması hakkında skandal sözler

Türkiye'nin Ege'de en büyük çıkarma filosuna sahip olduğunu söyleyen Dendias, Türkiye'nin dünyada Yunanistan'a karşı savaş nedeni (casus belli) yayınlayan tek ülke olduğunu kaydetti.