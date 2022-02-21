Yunanistan yine haddini aştı! Adaların silahlandırılması hakkında skandal sözler

Lozan ve Paris Antlaşması'nı hiçe sayan Yunanistan, adaları silahlandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin tepkisi ve Avrupa'ya yaptığı çağrılar sonrasında Atina'dan skandal bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye, anlaşmayı imzalayan taraf değil, bu nedenle anlaşmadan hiçbir hak elde etmez" dedi.