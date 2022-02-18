Avrupa'nın şımarttığı Yunanistan uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor! Doğu Ege adaları silahlandırıldı

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin yasal haklarını taciz eden Yunanistan, adaları da silahlandırmaya devam ediyor. Lozan ve Paris Antlaşmalarının ilgili hükümlerini açıkça çiğneyen Yunanistan'ın kural tanımaz tavrı Türkiye tarafından BM'ye bildirildi. 1923 ve 1947'deki sözleşmeleri umursamayan Yunanistan'ın bölgede tehlike oluşturduğu belirtildi.