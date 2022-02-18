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Haberler Galeri Avrupa'nın şımarttığı Yunanistan uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor! Doğu Ege adaları silahlandırıldı

Avrupa'nın şımarttığı Yunanistan uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor! Doğu Ege adaları silahlandırıldı

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin yasal haklarını taciz eden Yunanistan, adaları da silahlandırmaya devam ediyor. Lozan ve Paris Antlaşmalarının ilgili hükümlerini açıkça çiğneyen Yunanistan'ın kural tanımaz tavrı Türkiye tarafından BM'ye bildirildi. 1923 ve 1947'deki sözleşmeleri umursamayan Yunanistan'ın bölgede tehlike oluşturduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 15:50
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Avrupa’nın şımarttığı Yunanistan uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor! Doğu Ege adaları silahlandırıldı

Yunanistan, Türkiye'nin kendisi için Ege'de bir tehdit unsuru olduğunu öne sürerek Lozan ve Paris Antlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırma politikasını savunmaya devam ediyor.

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Avrupa’nın şımarttığı Yunanistan uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor! Doğu Ege adaları silahlandırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Silahsızlandırılmış statüde bulunan adalarda anlaşmalara aykırı olarak yürütülen askeri faaliyetlere sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim bu konuyu Birleşmiş Milletlerin (BM) gündemine taşıdık. Önümüzdeki dönemde de gündemde tutmayı sürdüreceğiz." şeklindeki açıklaması, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini ortaya koydu.

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Avrupa’nın şımarttığı Yunanistan uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor! Doğu Ege adaları silahlandırıldı

ANKARA'DAN BM'YE MEKTUP

Türkiye, Atina yönetiminin Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında temmuz ayında BM'ye mektup göndererek şikayette bulundu.

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Avrupa’nın şımarttığı Yunanistan uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor! Doğu Ege adaları silahlandırıldı

Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu imzasıyla, Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektupta, "Bir kez daha dikkatinize getirmek isteriz ki Yunanistan, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılması konusunda ilgili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir." ifadesi kullanıldı.

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Avrupa’nın şımarttığı Yunanistan uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor! Doğu Ege adaları silahlandırıldı

Mektupta, aralarında Meis'in de bulunduğu söz konusu adaların Türkiye ana karasına yakınlığına vurgu yapılarak 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarında açıkça belirtilmesine rağmen Yunanistan tarafından silahlandırılmasının Türkiye'nin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.